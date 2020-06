Lieferwagen fährt in Achberg rückwärts und prallt auf BMW

Schaden von rund 9000 Euro ist am Dienstagvormittag gegen 8.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 2374 zwischen Achberg und Neuravensburg entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Der 62-jährige Fahrer eines Lieferwagens hatte die Landesstraße in Richtung Neuravensburg befahren und in Höhe Baindt nach rechts abbiegen wollen. Als er die Einmündung verpasste und einige Meter an ihr vorbeifuhr, setzte der Mann sein Fahrzeug zurück und übersah dabei einen hinter ihm stehenden 48-jährigen BMW-Autofahrer.