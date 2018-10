Letztes Öffnungswochenende in Schloss Achberg

Der Herbst wirft warmes Licht in die Räume von Schloss Achberg. Dort können noch bis einschließlich Sonntag, 21. Oktober, die lebensbejahenden und farbenfrohen Kunstwerke der Ausstellung „Sommerlicht. Leo Putz und die Scholle“, Werke aus der Sammlung Unterberger, besichtigt werden.

Eine alle Lebensbereiche umfassende Aufbruchsstimmung in der Künstlerschaft stand in der sogenannten Prinzregentenzeit um 1900 in München dem dominierenden historisierenden Kunstverständnis der Akademien entgegen, schreibt das Landratsamt Ravenburg in einer Pressemitteilung. Wie in zahlreichen anderen europäischen Kunstzentren formierten sich damals an der Isar künstlerische Strömungen, die gegen die offizielle Kunstpolitik rebellierten. In diesem Spannungsfeld, so die Mitteilung weiter, bewegten sich auch Leo Putz (1869 –1940) und die Künstlergemeinschaft „Scholle“ mit ihren Gemälden. Putz war bereits als 16-Jähriger von Tirol in die bayerische Landeshauptstadt gekommen. Nach der Ausbildung, die ihn unter anderem nach Paris an die Académie Julian führte, stellte der junge Künstler in der Münchener Secession aus, bevor er 1903 der „Scholle“ beitrat.

Die Ausstellung in Schloss Achberg stellt rund 80 Gemälde, Zeichnungen und Grafiken vor – neben Leo Putz Arbeiten der weiteren Scholle-Mitglieder Gustav Bechler, Reinhold Max Eichler, Erich und Fritz Erler, Max Feldbauer, Walter Georgi, Adolf Höfer, Adolf Münzer, Walter Püttner, Franz Wilhelm Voigt und Robert Weise. Berühmt wurden die Mitglieder insbesondere mit ihren Darstellungen von Frauen in der Natur, die durch die populäre Zeitschrift „Jugend“ weite Verbreitung fanden. In diesen Bildern entfaltet sich gerade bei Leo Putz das kraftvolle Farbenspiel und die verfeinerte Sinnlichkeit seiner Malerei zu größter Wirkung. Die Darstellungen von sommerlichen Bootspartien begleiteten Leo Putz über mehrere Jahrzehnte seines künstlerischen Schaffens.

Bis einschließlich Sonntag ist die Ausstellung „Sommerlicht. Leo Putz und die Scholle“ noch zu besichtigen, unter anderem im Rahmen einer Kuratorenführung mit Michael C. Maurer (Sonntag um 11 Uhr) und einer letzten regulären Ausstellungsführung (Sonntag, 14 Uhr).