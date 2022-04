Kunst und Klassik auf Schloss Achberg

In Schloss Achberg steht Abwechslungsreiches auf dem Programm: Die Ausstellung „SpielART“ ab 9. April zeigt Kunst zum Anfassen und Mitspielen und beleuchtet dabei das gesellschaftliche Thema des Spiels. Im Rahmen des Bodenseefestivals vom 7. Mai bis 6. Juni sind vier Konzerte im Rittersaal von Schloss Achberg, darunter ein Konzert mit dem Ensemble in Residence „Spark“ und ein Familienkonzert mit dem Atos-Trio, geplant. Klassische Musik für die ganze Familie und ein Schlosserlebnistag runden das Jahresprogramm ab.

Schloss Achberg und Kuratorin Ilonka Czerny erkunden, was Spiel und Kunst miteinander zu tun haben. 15 Künstlerinnen und Künstler, ein Künstlerduo und ein Computerspiel-Entwicklerteam sind dabei. Die Ausstellung durchzieht ein doppelter Grundgedanke: „Kunst kann ein Spiel sein“ und „Spiel kann Kunst sein“. Einige Arbeiten wurden eigens für die Präsentation in den Räumen von Schloss Achberg entworfen oder dafür angepasst.

Die Kunstwerke sind überwiegend interaktiv und laden alle Generationen ein. Künstlerisch-spielerische Impulse kommen unter anderem von Christian Jankowski, Rosalie und Erwin Wurm.

Auch wird – als zeitweiliger Ravensburger Ausleger der Achberger Schau – ein weiterer Ausstellungsraum in der Kreissparkasse Ravensburg eingerichtet. Die interaktive Installation von Herbert Moser widmet sich dort dem Zusammenhang von Geld und Glück sowie von Geld und Macht. Im Begleitprogramm der Ausstellung erscheint eine Dokumentation in Form eines Sammelkartenspiels. Neben Kuratorinnenführungen bieten thematische Ausstellungsführungen sowie Kreativ-Workshops einen abwechslungsreichen Blick auf die Verknüpfung von Kunst und Spiel. Für Jugendliche wird ein Game Design Workshop geboten.

Das Bodenseefestival widmet sich dem Thema „Natur“ und das Achberger Konzertprogramm präsentiert im Rittersaal Andrea Ritter (Blockflöte) und Daniel Koschitzki (Klavier) von Spark, dem Ensemble in Residence (14. Mai um 19 Uhr). Mit „Bird’s Paradise – Vogelstimmen und Flötenklänge durch die Jahrhunderte“ verweben sie Renaissancevariationen, klassische Romantik, zeitgenössische Avantgarde, Minimal Music und Jazzstandards.

In einem Liederabend mit Studierenden des Vorarlberger Landeskonservatoriums erkundet die Gesangsklasse Judith Bechter gemeinsam mit Johannes Hämmerle (Klavier) unter dem Motto „O wie schön ist deine Welt“ die Natur im Kunstlied (21. Mai, 19 Uhr). Beim Kammerkonzert „Naturgedanken“ (28. Mai, 19 Uhr) spielt das Atos Trio Natur-Impressionen von Ernest Bloch, Enno Poppe, Mendelssohn Bartholdy, Lili Boulanger und Johannes Brahms. Das Trio, bestehend aus Annette von Hehn (Violine), Stefan Heinemeyer (Violoncello) und Thomas Hoppe (Klavier), begeistert am Tag darauf (29. Mai, 11 Uhr) mit dem Familienkonzert „Natürlich nachgefragt!“ Kinder für klassische Musik.

Im Sommer nimmt man auf Schloss Achberg die Jugend in den Fokus. Den Auftakt macht der Schlosserlebnistag mit dem Figurentheater Kauter & Sauter am 19. Juni. Das KunstCamp für Jugendliche ist bereits zum sechsten Mal in Achberg. Vom 2. bis 8. August können Jugendliche und junge Erwachsene zusammen mit Künstlern und Studierenden der PH Weingarten kreativ sein. Einen musikalischen Schloss-Spaziergang gibt es am 13. und 14. August. Beim Maus-Türöffner-Tag am 3. Oktober können Neugierige hinter die Kulissen blicken.

Auch gibt es zwei weitere Familienkonzerte: „Das musikalische Spielzimmer“ mit Stephanie Riemenschneider und dem Ensemble Encasa am 18. September um 15 Uhr und „Elements“ mit den Hanke Brothers am 9. Oktober, 15 Uhr.