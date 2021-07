Klaus Wirthwein ist Spitzenkandidat für die Bundestagswahl

Klaus Wirthwein führt die Landesliste von Baden-Württemberg zur Bundestagswahl an, wie es in einer Pressemeldung heißt. Mit einer Mehrheit von mehr als 70 Prozent setzte sich der Landesvorsitzende der Freien Wähler Baden-Württembergs bei der Landesmitgliedersammlung gegen die Konkurrenz um Platz eins durch. „Deutschland braucht die Freien Wähler, die mit einer bodenständigen, sachorientierten und pragmatischen Politik von unten nach oben die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger in Berlin vertreten“, so der neu gewählte Spitzenkandidat. Begeistert sei Klaus Wirthwein, dass unter den ersten acht Listenplätzen die Positionen 2, 5 und 8 von sehr kompetenten Frauen belegt sind.

Bei der Veranstaltung stimmten die Mitglieder über die Zusammensetzung der Landesliste ab, die insgesamt 17 Kandidaten umfasst. Auf Platz 2: Anke Glenz aus Kenzingen, Platz 3: Ulrich Bossler aus Riedlingen, Platz 4: Stefan Grimm aus Külsheim, Platz 5: Sabine Zeitler aus Pforzheim, Platz 6: Stephan Frauenkron aus Mannheim, Platz 7: Jan B. Rittaler aus Neckarwestheim, Platz 8: Gabriele Regele aus Abtsgmünd, Platz 9: Daniel Brenzel aus Edingen-Neckarhausen und Platz 10: Martin Pfaff aus Mühlacker.

Die Veranstaltung in Stuttgart fand unter freiem Himmel statt. In seiner Wahlkampf-Auftaktrede stellte Wirthwein die Kernthemen der Freien Wähler klar. Er kritisiere die zunehmende Spaltung der Gesellschaft und setze sich für ein neues Gemeinsam ein. Die praktischen Themen, die Wirthwein wichtig seien, gehen von Klima- und Umweltschutz, einer modernen, innovativen und technologieoffen gestalteten Energie- und Mobilitätswende, der inneren Sicherheit, der Reform des Rentensystems, die Förderung von Wohneigentum für die Altersvorsorge, der regionalen Wertschöpfung bis hin zu „Arbeit muss sich wieder lohnen“. In bundesweiten Umfragen liegen die Freien Wähler bei rund drei Prozent.