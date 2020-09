„Klassischer Herbst“ in Schloss Achberg

Vier hochkarätige Konzerte und ein Open-Air-Kinderkonzert verspricht das Schloss Achberg anlässlich des „Klassischen Herbstes“. Das Trio Lézard eröffnet die Konzertreihe am Samstag, 12. September, 19 Uhr, mit einem britisch angehauchten Programm.

Die Musiker interpretieren laut Mitteilung stilsicher Musik verschiedenster Epochen auf mehr als 20 historischen Instrumenten. Markenzeichen des Trios sind „Virtuosität“ (Klassik.com), „Klangschönheit“ (FAZ) sowie „perfektes Zusammenspiel“ (Fanfare). Mit dem Gewinn des „Echo-Klassik“ 2015 wurde dies bestätigt. Der Eintritt beträgt 27 beziehungsweise 19 Euro.

Am Folgetag, Sonntag, 13. September, 15 Uhr, freuen sich die Musiker, wenn das junge Publikum im Kinderkonzert „Klariboe, Fanette und Ogott“ dem Erfinder Niels auf seinem Keyboard lauscht – doch dann gibt es einen Stromausfall und es geht gar nichts mehr. Dabei wollte Niels doch nur einmal das Pippi-Langstumpf-Lied spielen. Kurzerhand erfindet er eine Maschine, die einfach alles kopiert, auch die Holzblasinstrumente vom Trio Lézard. Die Maschine funktioniert aber nicht richtig. Aus einer Oboe, einer Klarinette und einem Fagott werden ganz viele verschiedene Klariboen und Fanetten. Bei gutem Wetter findet das Familienkonzert im Schlossgarten unter freienm Himmel (Open Air) und bei einer sehr schlechten Wetterprognose im Rittersaal mit reduzierter Besucherzahl statt. Eintritt: neun Euro.

Die Pianistin Natalia Ehwald spielt in ihrem Klavierrezital am Freitag, 25. September, 19 Uhr, neben Brahms, Schumann und Schubert auch Bachs Partita Nr. 1, mit der sie vor kurzem für einen Höhepunkt beim 22. Internationalen Böblinger Pianistenfestival sorgte: „So überzeugend, so leicht getupft und federnd war Bach […] bislang nicht zu hören“ (Böblinger Bote). Eintritt: 27 beziehungsweise 19 Euro.

In der internationalen Kammermusikszene gilt das Bennewitz-Quartett, das am Freitag 1. Oktober, 19 Uhr, im Schloss auftritt, als der Kulturbotschafter Tschechiens. Mit ihrem Spiel verkörpern die Musiker das böhmisch-tschechische Klangidiom und gastieren in Achberg mit Werken von Smetana, Schulhoff und Beethoven. Dieses Jahr würde der Komponist seinen 250. Geburtstag feiern. Passend zu diesem Jubiläum wählt das tschechische Quartett als abschließendes Werk Beethovens Streichquartett a-moll op.132 – jenes legendäre späte Streichquartett mit dem berühmten langsamen Mittelsatz, in dem der Komponist eine „Heilige Danksagung“, ein musikalisches Gebet nach überstandener Krankheit einbettete. Eintritt: 27 beziehungsweise 19 Euro.

Der junge, aufstrebende Bariton Benjamin Appl, „Spitzenreiter einer neuen Generation von Liedersängern“, wie kürzlich das British Gramophone Magazine urteilte, ist gemeinsam mit dem Pianisten Magnus Svensson zu Gast im Rittersaal. Schuberts „Winterreise“ am Samstag, 10. Oktober, 19 Uhr, ist ein Liederabend, der den Klassischen Herbst und die Jubiläumssaison in Schloss Achberg feierlich beschließt. Eintritt: 27 beziehungsweise 19 Euro.