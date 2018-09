Klassische Herbst-Konzerte im Schloss Achberg starten

Freunde der klassischen Musik können sich auf die Konzertreihe „Klassischer Herbst“ im Schloss Achberg freuen. In diesem Jahr eröffnen die Teilnehmer des Meisterkurses mit Miriam Feuersinger und Clemens Morgenthaler am Donnerstag, 20. September, die Konzertreihe „Klassischer Herbst“ auf Schloss Achberg. In Zusammenarbeit zwischen dem Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch und dem Kulturbetrieb Schloss Achberg ist der Meisterkurs Gesang „Oratorium und deutsches Lied“ im Schloss Achberg.

Weiter geht es dann laut Ankündigung mit dem Modern String Quartet, das zu den herausragenden europäischen Crossover-Formationen zähle. In bester Jazzmanier treten sie am Samstag, 29. September, auf.

„Die Zauberflöte“ beim Kinderkonzert

Einigen Wirbel hätten auch die vier jungen Musiker des Notos Quartetts in die Welt der Klassik gebracht, heißt es. 2017 erhielten sie einen Echo-Klassik als Nachwuchskünstler. Als Reaktion auf die Echo-Pop-Verleihung im April 2018, in der ein umstrittenes Album ausgezeichnet wurde, gaben die Musiker des Notos Quartetts laut Ankündigung als erste Künstler ihren Preis wieder zurück. Sie hätten damit eine Protestbewegung ausgelöst, der sich viele namhaften Künstler anschlossen. Sie treten am Samstag, 6. Oktober, in Schloss Achberg auf.

Das charismatische Wupper-Trio, das am Samstag, 13. Oktober, zu hören ist, biete feinste Kammermusik auf höchstem Niveau. Die drei preisgekrönten Musiker verbindet eine langjährige Bühnenerfahrung, ausgezeichnete Beherrschung ihrer Instrumente und die Liebe zur Musik.

Beim Kinderkonzert spielt das Rubin Quartett am Sonntag, 14. Oktober, in einer Bearbeitung für Streichquartett 14 Nummern aus der Oper „Die Zauberflöte“. Zusammen mit der Schauspielerin Julia Kiefer entführen sie ihr Publikum in die geheimnisvolle Welt des jungen Prinz Tamino und seinem treuen Gefährten, dem lustigen Vogelfänger Papageno, so die Ankündigung. Die märchenhafte Geschichte über die Liebe lasse die kleinen Zuhörer mitfiebern und am Ende siege das Gute über das Böse.