Kellerbrand: Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus

Vermutlich auf Grund eines technischen Defekt ist am Samstagnachmittag ein im Wäscheraum aufgestellter Entfeuchter in einem Haus im Altmannweg in Achberg in Brand geraten. Zwei Menschen mussten deshalb ins Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Polizei.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden der 67-jährige und die 57-jährige Hauseigentümer auf den Brand aufmerksam. Beim Versuch den brennenden Entfeuchter zu löschen, zog sich das Ehepaar eine leichte Rauchgasintoxikation zu und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Untersuchung, heißt es im Polizeibericht. Die Feuerwehren Wangen, Achberg und Neuravensburg waren bei den Löscharbeiten mit einem größeren Kräfteaufgebot vor Ort.

Durch den Brand im Kellerraum entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.