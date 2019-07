Jugendliche laden zur Kunstnacht auf Schloss Achberg ein

Die Teilnehmer des Kunst-Camps auf Schloss Achberg zeigen am Samstag, 3. August, auf dem Schlossgelände ihre künstlerischen Ergebnisse. Dazu sind alle Kunstinteressierten, Freunde und Familie ab 18 Uhr eingeladen. Das einwöchige Kunst-Camp für Jugendliche fand in diesem Jahr zum vierten Mal in Achberg statt.

Die Teilnehmer konnten unter sechs Kunstworkshops auswählen und mit einem Team aus professionellen Künstlern und Kunststudenten der Pädagogischen Hochschule Weingarten eine Woche lang in ihrem Workshop arbeiten.

So entstanden in einem Kreativworkshop „Fantastische Fabelwesen“ aus Holz, Ton, Gips und anderen Materialien. In einem anderen Kurs tauchten die Teilnehmer in die Welt der Miniatur ab. Hier wurde mithilfe von fertigen Miniaturfiguren und allen erdenklichen Gegenständen sowie Kulissen aus Natur und Alltag eine eigene perfekte Illusion erschaffen. Erstmals dabei als Workshopleiterin war die international bekannte Malerin Alex Tennigkeit. In ihrem Workshop „Cut-outs – Malerei im Raum“ ging es um eine ungewöhnliche Form der Malerei, die von den Wänden befreit ist und den Raum erobert. In einem weiteren Workshop entstanden Skulpturen aus Wachs und Abbilder des eigenen Körpers. Im Grafitti-Workshop ging es um einen neuen Trend in der Street Art: Cello-Grafitti. Hier dient als Leinwand eine transparente Stretchfolie. Auch der begehrte Workshop „Fotografie Total“ mit den Fotoprofis Kees Tillema und Jakob Fahlbusch wurde wieder angeboten.

Michael Maurer, der Verwaltungsleiter von Schloss Achberg und Christopher Oravec, Leiter des Kunst-Camps, sind sich einig, dass „in den Workshops außerordentliches von den Jugendlichen geschaffen“ wurde.