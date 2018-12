In Doberatsweiler entstehen 19 neue Bauplätze

Planer, Bürgermeister und Gemeinderat haben ganz schön aufs Tempo gedrückt, um im Achberger Ortsteil Doberatsweiler eine baldige Wohnbebauung möglich zu machen. Nach der Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) „Gartenstraße“ im Sommer konnte dieser in der jüngsten Gemeinderatssitzung bereits verabschiedet werden. Vorausgegangen waren die Erörterung und die Abwägung der Stellungnahmen, die von Trägern öffentlicher Belange im Zuge der Auslegung des B-Plans eingegangen waren. Damit ist der Weg frei für die Erschließung des neuen Wohngebiets und die damit verbundenen 19 Bauplätze.

Wie bereits berichtet, liegt das Plangebiet im nordöstlichen Bereich von Doberatsweiler. Der B-Plan umfasst bislang landwirtschaftlich genutze Flächen auf der östlichen Seite der Gartenstraße – mit einbezogen wurden im südlichen Teil zwei bereits bebaute Wohngrundstücke. Im mittleren Bereich des Plans ist auf östlicher Seite auch noch ein Regenwasser-Rückhaltebecken vorgesehen. Die Baugrundstücke sind zwischen 500 und 800 Quadratmeter groß. Den Großteil der Flächen hatte sich die Gemeinde Achberg durch Kauf gesichert – sie sollen ausschließlich an Achberger Bürgerinnen und Bürger weiterveräußert werden. Die Privatgrundstücke wiederum werden innerhalb der Familien weitergegeben oder auf dem freien Markt verkauft.

In der Ratssitzung erläuterte Rudolf Zahner vom Lindauer Planungsbüro Sieber nochmal den überarbeiteten B-Plan. Stellungnahmen vonseiten der Bürger gab es seinen Worten zufolge keine. Die meisten eingegangenen Hinweise seien von der Bauaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Ravensburg, und dem Regionalverband gekommen, so Zahner. Sie hätten aber allesamt zu keinen großen Änderungen geführt. Wesentliche Punkte waren die Erschließung im südlichen Teil des neuen Baugebiets, die Grünflächen und die Eingrünung in Richtung Ortsrand, die Positionierung von Fotovoltaikanlagen auf den Garagen-Flachdächern und die Gewährleistung einer ausreichend breiten Straße (bis sechs Meter) im nördlichen Teil des Plangebiets.

Einstimmige Entscheidung

Neben dem Wunsch der Denkmalpflege, den ehemaligen Burgstall östlich des Rückhaltebeckens zu beachten, galt es im Zuge der Planung auch den Natur- und Artenschutz zu berücksichtigen. Zahner erklärte in diesem Zusammenhang, dass der Fledermaus ebenso wie dem Specht Genüge geleistet werde, indem für den Wegfall von vier Höhenbäumen Ausgleich durch Nistkästen und Neupflanzungen von Streuobstbäumen geschaffen werde. Bürgermeister Johannes Achauer wies außerdem darauf hin, dass das Rückhaltebecken nicht mehr als eine 30 bis 40 Zentimeter tiefe Wiesenmulde sei, in der sich allenfalls „nur kurzzeitig Regenwasser sammeln“ würde, weshalb auf dieser Fläche auch durchaus Bäume gepflanzt werden könnten.

Am Ende beschlossen die anwesenden Gemeinderatsmitglieder zwei fehlten entschuldigt) die Satzung für den B-Pan „Gartenstraße“ einstimmig. Gemeinderätin Daniela Frehner durfte nicht abstimmen – sie gilt als befangen, weil ihre Familie im Bereich Gartenstraße ein Grundstück besitzt.