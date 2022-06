„Ich sehe mich immer noch nicht satt… “

Seit 20 Jahren lebt Sibylle Bezold mit ihrer Familie in Achberg. Nun auch hier arbeiten zu können, fügte sich für sie zu Jahresbeginn ganz wunderbar, wie es in einer Pressmitteilung heißt. Seit dieser Saison führt die Einzelunternehmerin das Schlosscafé Achberg.

„Ich kann mich hier immer noch nicht sattsehen. Das Schloss, die Umgebung, die Natur. Manchmal fühle ich mich fast wie eine Schlossherrin“ fügt sie schmunzelnd hinzu. Sibylle Bezold hat es nicht bereut, ihre Haupttätigkeit in das barocke Schloss Achberg zu legen. Seit 35 Jahren lebt und arbeitet sie in der Gastronomie, zuletzt betrieb sie die Kaffeebüchse in Kressbronn. Im Lindauer Stadttheater ist sie für die Pausenverpflegung zuständig. Und nun das Schlosscafé. Das alles kann nur mit der großen Unterstützung ihres Mannes funktionieren, der „mir den Rücken freihält, mich immer unterstützt, Haus und Kind versorgt, wenn ich nicht da bin,“ erzählt Sibylle Bezold.

Im Achberger Schlosscafé bietet sie selbstgemachte Quiche, Sommersalate, Würstchen, Maultaschen, geräucherte Forelle, selbstgemachte Kuchen, Torten und vieles mehr an. Sonntags steht zusätzlich ein typisch schwäbisches Gericht auf der Karte. Tatkräftig unterstützt bei der Vorbereitung der Speisen wird sie von Penny Walter-Kojemann, die in der Küche knetet, backt und schnippelt. An besonderen Sonn- und Feiertagen und wenn das Wetter stimmt, wird im Schlosshof gegrillt und draußen gevespert.

Regulär geöffnet ist das Schlosscafé immer dann, wenn auch das landkreiseigene Schloss seine Tore öffnet. Freitags ab 14 Uhr, am Samstag, Sonn- und Feiertag von 11 bis 18 Uhr. In den Schulferien bietet sie Mittwoch und Donnerstag zusätzlich von 14-18 Uhr Kaffee und selbstgemachten Kuchen an, wenn das Wetter schön ist.

Für die Zukunft hat Sibylle Bezold noch viele Ideen. Das Weißwurstfrühstück mit Musik möchte sie viel häufiger anbieten, größere Veranstaltungen im Schloss, wie den Schlosserlebnistag, die Barockwoche oder den Tag des Offenen Denkmals will sie auf besondere Weise kulinarisch begleiten und auch für die Achberger Bevölkerung noch mehr anbieten. „Und ein Traum wäre es natürlich, hier im Innenhof mal eine kleine Adventshockete zu veranstalten, das würde so wunderbar hier her passen“, schwärmt Sibylle Bezold.

Das Schlosscafé ist regulär vom 9. April bis 23. Oktober an Freitagen ab 14 Uhr, Samstagen, Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet. In den Schulferien zusätzlich Mittwoch und Donnerstag von 14-18 Uhr Kaffee und Kuchen. An ausgewählten Sonn- und Feiertagen wird im Schlosshof gegrillt.

Weitere Informationen unter www.schloss-achberg.de.