Hilde Gröber verlässt das Schlosscafé in Achberg

Das Schlosscafé in Achberg ist berühmt für den selbstgebackenen Kuchen der Allgäuer Landfrauen. Zahllose Wanderer, Ausflügler und Brautpaare, Kultur- und Kunstfreunde, Künstler und Musiker haben dort gesessen und gegessen – bei Hildegard „Hilde“ Gröber aus Leutkirch, Mitbegründerin und seit fast 25 Jahren aktiv bei der Allgäuer Landfrauen-Spezialitäten GbR.

Noch bis zum 24. Oktober heißt sie als Pächterin des Schlosscafés ihre Gäste an Samstagen und Sonntagen in Schloss Achberg herzlich willkommen. Dann verlässt sie nach 20 Jahren als Pächterin das Schlosscafé, das sich lange noch im Schloss selbst befand und erst vor fünf Jahren in die neuen Räume im ehemaligen Amtshaus umgezogen ist.

Worauf sie sich freut

„Es fällt mir nicht leicht, denn Schloss Achberg ist mir in den 20 Jahren zur zweiten Heimat geworden“, sagt Hilde Gröber, die mit einem weinenden und einem lachenden Auge Abschied nimmt. „Aber nun wird mehr Zeit für die Enkelkinder und für das Privatleben an den Wochenenden übrigbleiben.“

Auch ihr soziales Engagement für die Stiftung „Valentina“, für die sie sich seit Jahren engagiert, möchte sie fortführen. „Es ist wirklich eine private Entscheidung, denn irgendwann haben wir gemerkt, dass es nicht mehr mit diesem Pensum an den Wochenenden weitergehen kann“, erklärt Hilde Gröber.

Das letzte Mal

Die Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Gastronomie hat dabei die Entscheidung erleichtert. Am 23. und 24. Oktober, dem diesjährigen Saisonende von Schloss Achberg, wird Hilde Gröber zum letzten Mal Kuchen, Spätzle, Maultaschen und Salate in das Schlosscafé tragen.

Ihre Nachfolgerin ist Sibylle Bezold aus der Gemeinde Achberg. Sie führt seit einigen Jahren unter anderem das Café „Kaffeebüchse“ auf dem Marktplatz in Kressbronn.