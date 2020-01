Haushalt 2020: Achberg investiert 1,8 Millionen Euro

„Wir hatten ein gutes Jahr.“ Mit diesen Worten hat Achbergs Kämmerin Tanja Ruh bei der Gemeinderatssitzung auf das Jahr 2019 zurückgeblickt. Das Rechnungsergebnis steht zwar noch aus, doch es fest steht: Die Rücklagen haben sich zum Jahresende auf rund drei Millionen Euro erhöht.

Achberg ist seit vielen Jahren schuldenfrei und kan somit für 2020 planen. Und das taten die Ratsmitglieder sogleich und berieten die heuer anstehenden Investitionen. Rund 1,8 Millionen stehen an Ausgaben an. Die Zeiten von Haushaltsresten seien angesichts neuer Vorgaben an die Haushaltsführung vorbei, sagt Ruh. Folglich fließen nicht getätigte Ausgaben des Vorjahres wieder ins Gesamtvermögen und sind mit dem neuen Haushalt neu zu beschließen.

Diese „Vorwarnung“ sprach Bürgermeister Johannes Aschauer vor den Beratungen aus. Denn die Umstellung hat zur Folge, dass 2020 teilweise wieder Ausgaben im Haushalt stehen, die dort schon 2019 vorgemerkt waren, wie insbesondere Kosten für den Umbau des Martin-Grisar-Hauses. Es ist auch im Haushaltsjahr 2020 der größte Ausgabeposten der Kommune. 640 000 Euro sind dafür vorgesehen. Dafür tut sich an dieser Stelle auch einiges: Die neuen Räume des Kindergartens sollen Ende Januar bezugsfertig sein. Allein hierfür sind 350 000 Euro vorgesehen.

Weitere 210 000 Euro fließen in den Umbau des Obergeschosses für den Bau eines Mehrzwecksaals, den unter anderem künftig der Gemeinderat für seine Sitzungen nutzen will. Für die Sanierungen von Fassade und Dach hat die Kämmerin 80 000 Euro im Haushalt reserviert.

Zweitgrößter Einzelposten im Haushalt ist der Erwerb von Grundstücken in der Gartenstraße. 412 000 Euro sind dafür vorgesehen. Ende des Jahres sollen dann die Erschließungsarbeiten beginnen. Hierfür sind weitere 50 000 Euro eingeplant. Ebenfalls neue Baugrundstücke sollen im Bereich Wolfsgrube entstehen. Hierfür hat Ruh rund 173 000 Euro eingestellt.

Ein großes Fragezeichen steht über dem Breitbandausbau. Die Finanzmittel dafür stehen bereit: 212 000 Euro sind eingeplant. Kommt er zustande, rechnet die Kämmerin auch mit Einnahmen in Höhe von 150 000 Euro, die an Zuschüssen fließen könnten. Ob es heuer zur Umsetzung kommt, ist allerdings noch unklar. Das langsame Vorgehen kritisierte Ratsmitglied Gerold Nuber. „Das Thema brennt den Leuten echt unter den Nägeln“, wusste er zu berichten.

Im Umfeld von Achberg passiere viel, nur in der Gemeinde gehe nichts voran. Vor diesem Hintergrund hinterfragte er die Arbeit des Zweckverbandes, der sich im Landkreis gebildet hat. Der Bürgermeister versprach, dort wieder auf den großen Bedarf in Achberg aufmerksam zu machen.

Diskussionen gab es über vergleichsweise kleine Ausgabeposten. So benötigt die Feuerwehr eine neue Wärmebildkamera, und das, obgleich die bislang genutzte Kamera erst wenige Jahre alt ist. Doch gibt es für diese keine Ersatzteile mehr. Da dies auch Ladegeräte und Akkus betrifft, droht der Kamera bald das Aus. Im Haushalt sind nun 4700 Euro für die Anschaffung eines neuen Modells vorgesehen.

Für weitere 14 000 Euro kann die Feuerwehr eine neue Tragkraftspritze anschaffen. Der katholische Kindergarten wünscht sich eine neue Spülmaschine, was den Bürgermeister sichtlich verärgerte. Das lag vor allem daren, weil die Kirchenverwaltung ohne Rücksprache mit der Gemeinde bereits Angebote eingeholt hatte. Denkbar wäre zwar die Mitnutzung der neuen Spülmaschine in der Achberghalle, die am Tag der Sitzung installiert wurde. Doch deren Energieverbrauch sei zu hoch, stellte Aschauer fest. Aschauer ärgert sich über den jedes Jahr vorgebrachten Wunsch nach einer Spülmaschine, obwohl ein Gerät vorhanden sei. Nun soll der Bedarf analysiert werden.

Noch vor der Sitzung hatte Gemeinderätin Anne Reischmann in einem Schreiben die Erneuerung des Spielplatzes in Esseratsweiler thematisiert und dabei unter anderem Glasscherben im Volleyballfeld moniert. Eine grundsätzliche Erneuerung können sich allerdings weder der Bürgermeister noch der Gemeinderat vorstellen. „Wir haben ihn 2008 für 70 000 Euro grundsaniert“, erinnerte Aschauer. Zudem erfolge regelmäßig eine Überprüfung durch den TÜV. Er wünsche sich allerdings mehr Engagement der Eltern. 15 000 Euro stehen für den Spielplatz nun aber im Haushalt.

Zur Gesamtsituation in diesem Jahr, insbesondere zu den zu erwartenden Steuereinnahmen, legte die Kämmerin noch keine Zahlen vor. Allerdings kalkuliert sie mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sowie dem Verkauf des Hauses Kirchstraße 8. Allein hierfür erhofft sich die Kommune 340 000 Euro.