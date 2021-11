Grundschule Achberg hat einen neuen Leseclubraum

Die Grundschule Achberg hat einen neuen Raum, in dem sich alles um das Thema Lesen dreht. Finanzielle Unterstützung erhielt die Schule hierfür von der Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, die 1000 Euro für dieses Projekt gespendet hat.

Mit der Spende wurden Regale, Sitzsäcke, Sofas sowie Bastelmaterialien für den neuen Leseraum angeschafft, so eine Pressemitteilung. Bei der Auswahl der Bücher und Zeitschriften wurden die Lehrer der Grundschule Achberg von Valeria Dominick von der Stadtbücherei Wangen im Allgäu unterstützt. Jeden Mittwochnachmittag findet nun ein Leseclub unter der Leitung von Claudia Ollig statt. Paul Schwarz, Regionalmarktdirektor Wangen/Lindau der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, hat die Schüler sowie die Lehrkräfte in den neuen Räumlichkeiten besucht.

„Im Moment lesen, spielen und basteln die Zweitklässler in diesem Raum. Nach Weihnachten dürfen die Erstklässler in den Genuss kommen. Sie werden gemeinsam mit Claudia Ollig lesen lernen und üben. Wir beobachten die Kinder gerne in diesem schönen Ambiente und freuen uns, wenn wir sehen, dass sie gemeinsam viel Spaß beim Erkunden der Bücher, Zeitschriften und Bastelmaterialien haben“, berichtet Anna Bühler, stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Achberg.