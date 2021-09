Gratisbrezeln für Fahrradpendelnde

Noch bis Freitag, 24. September, können sich Radfahrende über eine besondere Überraschung freuen: Während der Aktionswoche erhalten in Baden-Württemberg alle, die morgens mit dem Fahrrad unterwegs sind, bis 10 Uhr eine Brezel gratis. Dafür muss lediglich in einer der teilnehmenden Filialen der Fahrradhelm als Nachweis vorgezeigt werden und ist unabhängig von einem Einkauf. 73 Bäckereibetriebe machen bei der Aktion mit, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative Radkultur.

Die Aktion Pendler-Brezel motiviere dazu, das Radfahren und die positiven Effekte des Fahrrad-Pendelns für sich zu entdecken, schreibt die Initiative weiter: „Wer häufiger aufs Fahrrad steigt, ist gesünder, leistungsfähiger und weniger gestresst - und tut ganz nebenbei noch etwas für den Klimaschutz.“

Verkehrsminister Hermann sagt zu der Aktion: „Ich danke den teilnehmenden Bäckereien in Baden-Württemberg, dass sie das Engagement aller Fahrrad-Pendlerinnen und -Pendler unterstützen und zum Radfahren motivieren. Es ist ganz egal, ob Sie zur Arbeit, in die Schule, zur Universität oder einfach nur zum Spaß radeln, ob Sie bereits täglich mit dem Fahrrad pendeln oder es im Aktionszeitraum ausprobieren: Lassen Sie sich Ihr Engagement für Ihre eigene Gesundheit und den Klimaschutz durch eine kostenlose Pendler-Brezel belohnen.“