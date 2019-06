GOL zeigt Film über Achberger Werkstatt zur Dreigliederung

Eindrücke darüber, was genau in den 1970er-Jahren auf dem Hügel oberhalb von Achberg-Esseratsweiler passierte, können Interessierte bei einem Filmabend am Samstag, 8. Juni, ab 19 Uhr sammeln. Vor knapp 50 Jahren war dort das neu begründete Internationale Kulturzentrum Achberg (Inka) mit der Tagungsstätte Humboldt-Haus ein Ort der Jugendbewegung, um an der gesellschaftspolitischen Idee von der Dreigliederung des sozialen Organismus in Theorie und Praxis zu arbeiten. Der in Achberg lebende Verleger Rainer Rappmann hatte damals einige Super-Acht-Filme gedreht, die mittlerweile zu einem rund 45-minütigen Film zusammengeschnitten wurden. Die GOL Achberg, die laut Ankündigung den Filmabend im Pfarrsaal von Achberg-Siberatsweiler veranstaltet, möchte über die damalige Zeit ins Gespräch kommen und dabei auch der Frage nachgehen, was möglicherweise vergleichbar ist mit den heutigen Jugendprotesten zum Klimawandel. Der Eintritt ist frei, kleine Snacks können mitgebracht werden.