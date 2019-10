Fromme Helene sorgt für Lacher

Bei vollem Haus ist die Premiere der Bauernkomödie „Die fromme Helene“ von Cornelia Willinger in der Achberghalle in Esseratsweiler über die Bühne gegangen. Die Spieler der Achberger Bühne wurden belohnt durch herzhafte Lacher und Szenen-Applaus, wie die Schauspielgruppe mitteilt. Die pensionierte Pfarrhaushälterin und der Wirt legen sich mit dem Dorfpfarrer an. Dies nimmt eine turbulente Entwicklung. Weitere Aufführungen in der Achberghalle sind am 18., 19., 25., und 26. Oktober jeweils ab 20 Uhr und am Sonntag 20. Oktober, ab 19 Uhr. Kartenvorverkauf ist von Montag bis Samstag von 18 bis 20 Uhr und an den Spielterminen von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 08380 / 236 99 39. Foto: Achberger Bühne