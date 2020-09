Fluchtauto rast direkt auf Fußgängerin zu

Nur durch einen Sprung zur Seite hat sich eine Frau am Donnerstag vor einem auf sie zurasenden Auto gerettet. Der junge Fahrer war betrunken und stand unter Drogen.

Zu dem Unfall war es gegen 22 Uhr gekommen, nachdem ein Opel eine Kontrollstelle der Polizei bei der Kirche in Esseratsweiler bemerkt hatte. Kurz vor den Polizisten bremste der Fahrer schlagartig und wechselte in den Rückwärtsgang. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Dabei raste der Opel direkt auf die Fußgängerin zu, die beiseite sprang und deshalb mit dem Schrecken davonkam. Die Polizisten fanden das Auto, das in einer Baustelle Stand. Der Fahrer hatte sein Auto festgefahren. Die Fußgängerin berichtete, sie habe zwei Männer gesehen, die aus dem Auto geflüchtet waren. Tatsächlich hatte sich einer der beiden in einem nahen Maisfeld versteckt. Die Polizei umstellte das Feld mit mehreren Streifen. Ein Polizeihund stöberte den jungen Mann schließlich in dem Feld auf. Es handelte sich um den 21-jährigen Fahrer des Opel. Der Grund seiner Flucht war schnell klar: Er war betrunken, und laut Polizeibericht stand er vermutlich zudem unter Drogen. Die Beamten brachten ihn zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben, auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.