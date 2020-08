Entfeuchter gerät in Brand

Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts ist am Samstagnachmittag in Achberg ein in einem Wäschekeller aufgestellter Entfeuchter in Brand geraten. Die beiden 67 und 57 Jahren alten Hauseigentümer sind durch die starke Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden, heißt es im Polizeibericht. Beim Versuch, den brennenden Entfeuchter zu löschen, habe sich das Ehepaar allerdings eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Die Feuerwehren Achberg, Neuravensburg und Wangen übernahmen dann laut Polizei die Löscharbeiten. Das Ehepaar kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus, den Schaden im Keller schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.