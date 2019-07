Dieses harte Programm erwartet die Bezirksligisten in der neuen Saison

Nach einer kurzen Sommerpause steht in der Fußball-Bezirksliga bereits die Saison 2019/20 vor der Tür. Mitte August nimmt die höchste Liga im Bezirk Bodensee den Spielbetrieb wieder auf. Beim Staffeltag im Sportheim des Aufsteigers SV Achberg, wo wie schon gewohnt alle Vereine anwesend waren, wurden die Weichen für eine neue Spielzeit gestellt. Und die hat es in sich: 18 Vereine, 34 Spieltage, 306 Spiele – selbst Staffelleiter Andreas Schele, der seit mehr als einem Jahrzehnt dieser Liga vorsteht, kann sich nicht erinnern, das die Bezirksliga Bodensee jemals mit so vielen Mannschaften ausgestattet war. Somit hat die neue Saison schon bevor der erste Ball rollt einen Wermutstropfen im Gepäck und der heißt verschärfter Abstieg. Fünf Mannschaften müssen am Ende der Saison den Gang in die Kreisliga A antreten.

Spannend bis zum letzten Spieltag

Zunächst galt es allerdings an diesem Abend die vergangene Saison aufzuarbeiten. Mit nur drei Spielausfällen, so wenig wie seit Jahren nicht mehr, „war es hinsichtlich Witterung, eine ungewöhnlich einfache und entspannte Saison“, sagte Schele. Platzwarte, Vereinsverantwortliche, Schiedsrichter, Einteiler und Sportgericht hätten einen tollen Job gemacht. Sportlich zeichnete sich relativ früh ab, dass der SV Weingarten das Meisterschaftsrennen machen wird, im Schlepptau aber immer der TSV Heimenkirch und der SV Beuren. Am 4. Spieltag erklomm der Landesligaabsteiger zum ersten Mal die Tabellenspitze und gab diese, trotz einer kleinen Schwächephase, bis zum Schluss nicht mehr her. Spannend dagegen bis zum letzten Spieltag blieb es im Abstiegskampf, wo am am Ende der SC Unterzeil-Reichenhofen, der SV Eglofs, der FC Isny und der SV Baindt in die Kreisliga A absteigen mussten. Tragisch: Ein „Törchen“ fehlte dem SV Baindt um sich am Ende in die Abstiegsrelegation zu retten, wo der FC Lindenberg allerdings am A-Ligist TSG Bad Wurzach mit 1:2 scheiterte und sich die TSG so den letzten freien Platz in der Bezirksliga sicherte. Früh gescheitert ist auch der Vizemeister TSV Heimenkirch in der Aufstiegsrelegation. Nach einem 2:3 gegen die TSG Ehingen aus dem Bezirk Donau war der Traum vom erneuten Aufstieg in die Landeliga ausgeträumt.

Rekord bei Gelb-Roten Karten

1308 Gelbe Karten zückten die Schiedsrichter. Auf Rekordniveau die 45 Gelb-Rote Karten, elf mehr als in der vergangenen Saison. Zurück ging die Zahl der Roten Karten – 22 Spieler, im Vorjahr waren es 29, flogen vom Platz. Thema Fairplay: Zum zweiten Mal in Folge kam der SV Maierhöfen-Grünenbach ohne Rote Karte aus, der SV Beuren sogar zum dritten Mal in Folge. Acht Vergehen gab es bei der Ordnergestellung. 984 Tore wurden erzielt, im Schnitt 3,62 Tore pro Spiel. Die Torjägerkanone holte sich Martin Bleile vom SV Weingarten mit 24 Treffern vor Christian Karrer vom SV Beuren mit 22 und Chris Widler vom SC Unterzeil-Reichenhofen mit 20 Treffern. Ein Schiedsrichter der Bezirksliga musste im Schnitt mit 71,55 Euro vergütet werden, was sich allerdings ab der Saison 2020/21 ändern wird, weil da die Schiedsrichterspesen nach oben korrigiert werden. Das hat der Bezirksvorsitzende des Bezirks Bodensee, Nuri Saltik, schon mal angekündigt. Soweit der Rückblick.

Dass die kommende Bezirksligasaison spannend wird, dafür sorgen schon die drei Landesligaabsteiger SG Kißlegg, der FC Leutkirch und der SV Oberzell. Kräftig mitmischen wollen auch die vier Aufsteiger: SV Bergatreute, TSG Bad Wurzach (Kreisliga A1), SV Achberg (Kreisliga A2) und der TSV Ratzenried (Kreisliga A3), der nach dem Abstieg 2018 den sofortigen Wiederaufstieg geschafft hat.

Keine freien Wochenenden

Auf die 18 Mannschaften wartet ein hartes Programm: 34 Spiele sind für jedes Team zu absolvieren – vier mehr als noch in der vergangenen Saison. Insgesamt gibt es dadurch 306 statt 240 Partien. „Freie Wochenenden und Feiertage wird es, abgesehen von der Winterpause, bis Juni 2020 nicht geben“, sagt Staffelleiter Andreas Schele. „Es wartet eine Mammutsaison auf uns“. Ein Novum: Um dem Pokal aus dem Weg zu gehen, startet die Bezirksliga zunächst mit zwei Wochenspieltagen. „Der Pokalwettbewerb soll so wieder eine bessere Wertigkeit bekommen“, begründet Spielleiter Thomas Fuchs die Maßnahme.

Die neue Saison wird eröffnet am Mittwoch, 14. August, mit der Partie TSV Heimenkirch – TSG Bad Wurzach. Die Hinrunde endet mit dem 17. Spieltag am 23. November. Nach zwei Rückrundenspieltagen am 1. und 8. Dezember geht die Liga in die Winterpause. Am 1. März 2020 wird die Rückrunde mit dem 20. Spieltag fortgesetzt. Letzter Spieltag ist am Samstag, 6. Juni 2020.