Die Narren springen und feiern ausgelassen

Samstagabend gegen 17 Uhr. Nachdem es tagsüber immer mal geregnet hat, ist es jetzt trocken. Der Himmel zeigt ein beeindruckend orange-flammendes Spektakel zwischen grauen Wolken, als ob er sich auch vorbereiten würde für den Dämmersprung. Es ist der fünfte des Narrenvereins Achberger Kolderar. Überall klingt laute und fröhliche Musik. Aus allen vier Himmelsrichtungen strömen Zaungäste und Hästräger in die kleine Gemeinde, die mehr und mehr zum närrischen Hexenkessel wird. 32 Zünfte und Gruppen haben sich zum Springen und Feiern angemeldet – das sind rund 1000 Narren.

Um 17.07 Uhr fällt der Startschuss. Es ist die blaue Stunde und die wunderschönen, liebevoll und detailreich geschnitzten Masken der Hexen, Männle, Weible, Monster, Wölfe, Geister, Ratzenmäuse, Alamannen und Bären heben sich eindrucksvoll von der langsam einsetzenden Dämmerung ab. Der Umzugsweg in Esseratsweiler ist ein Kurzer. Vom Aufstellungsplatz Ecke Kirchstraße/Waldstraße geht es schnurgerade die mit Zuschauern dicht gesäumte Landstraße Richtung Landhaus Achberg hinauf und am Moderationswagen vorbei.

Dort winken alle Narren artig zu Hannes Aschauer, dem Bürgermeister der Gemeinde Achberg, und zum Moderationstrio hinauf. Daniel Müller, der Vorsitzende der gastgebenden Narrenzunft Achberger Kolderar, Gabi Irmler von den Schönauer Hexen und Ralf Mösle vom Wolfsrudel Maierhöfen begrüßen die einzelnen Zünfte, die an ihnen vorbeidefilieren. „Wir danken euch für euer Kommen und wünschen euch eine glückselige Fasnacht“, ruft Müller ihnen zu.

An dieser gut beleuchteten und breitesten Stelle des Wegs bauen einige Hexengruppen kleine Hexenpyramiden oder veranstalten einen Hexenlauf. Lumpenkapellen legen sich zum Haufen auf den Boden.

Beeindruckend sind die großen Umzugswagen, wie etwa das riesige Schiff der Argental Wickinger, die Burg der Kreuzritter vom Argental, das Hexenhaus der Schönauer Hexen oder die Bärenhöhle der Bären Laimnau. Die Zaungäste – viele davon selbst fantasievoll verkleidet – rätseln gespannt ob sie überhaupt durch die Verengung an der Verkehrsinsel durchkommen. Aber kein Wagen bleibt stecken.

Es fällt auf, wie sanftmütig die Hästräger unterwegs sind. Natürlich packen die Wasserburger Feuerhexen Kinder in ihr Narrenkarussell. Die Fetzenhexen seifen vorrangig Jugendliche mit Sägespänen ein. Die Haslacher Hatternweible packen Mädchen auf ihren Schlitten und sich selber oben drauf. Und die Weißensberger Monster verpacken dieselben in der Weihnachtsbaumpackmaschine in Netze ein. Aber das wollen sie ja auch, dafür stehen sie ja ganz vorne. „Nimm mich, nimm mich!“ ruft Fadila Sandokat einem Monster mit rot glühenden Augen zu, das ihre Bitte auch gerne erfüllt.

Aber im Großen und Ganzen werden vor allem die Narrenrufe eingefordert und dann verteilen die Hästräger anstandslos Bonbons – an Kinder und die Bewohner der Seniorenresidenz, die in großer Zahl den Umzug genießen, und auch an Mama und Papa und die vielen Jugendlichen. Nach rund 60 Minuten ist der lustige Spuk vorbei. Die Fetzenhexen geben das Schlusslicht und ihnen folgen, wie von der Flöte des Rattenfängers von Hameln angezogen, Horden von vor allem sehr jungen tanzenden Leuten, die direkt das Festzelt anpeilen. Denn dort ist nun die legendäre Bock-Wulle-Party angesagt.