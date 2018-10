Der Gewinner des zwölften Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 war Tabellenführer SV Achberg. Der löste seine Aufgabe mit einem knappen 1:0-Heimsieg über die TSG Ailingen und war Nutznießer der Punktverluste der Verfolger. Am Tabellenende bleibt der FC Friedrichshafen nach dem 1:3 gegen den TSV Neukirch ohne Punktgewinn, während sich der FC Dostluk mit seinem Auswärtssieg beim TSV Schlachters etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen konnte.

Als am Samstag um 18.30 Uhr das Spiel des TSV Tettnang gegen den FV Langenargen abgepfiffen wurde, brach auch im übertragenen Sinn die Dunkelheit über den Tabellenzweiten herein. Der Aufsteiger hatte mit einer blitzsauberen Leistung einen 2:0-Vorsprung aus der ersten Halbzeit über die Zeit gebracht und damit den Bezirksliga-Absteiger kalt erwischt. „Dieser Sieg des FVL war nicht unverdient“, musste Tettnangs Trainer Mico Susak nach Spielende zugeben. „Langenargen hat es sehr gut gemacht und mit seiner kompakt stehenden Abwehr nur sehr wenige Chancen zugelassen“, so der TSV-Coach. Bevor die Gastgeber richtig ins Spiel kamen, schlug das Konterspiel des FVL zu. In der neunten Minute konnte TSV-Schlussmann Daniel Geibel einen strammen Schuss von Abdulsamet Yacizi nicht festhalten, Omar Kaniwar staubte zur Gästeführung ab. Der TSV hatte in der Folgezeit Chancen, den Rückstand auszugleichen, scheiterte jedoch an Unkonzentriertheiten im Abschluss oder am prima aufgelegten FVL-Schlussmann Burhan Palloshi. In der 23. Minute zog der FVL auf 2:0 davon. Erneut war Kaniwar zur Stelle, als der Ball von der Querlatte vor seine Füße kam. „Unsere Taktik ist voll aufgegangen“, sagte FVL-Trainer Michael Wölfle. „Tettnang hat zwar über die ganze Zeit hinweg Druck gemacht. Aber wir haben einfach kaum Chancen zugelassen“, ergänzte Wölfle, der sich zudem über den „positiven Geist“ in seinem Team freute.

„Es war, ganz ehrlich, kein gutes Spiel und dafür haben wir selbst sehr viel getan“, ärgerte sich Lukas Sonntag, Trainer des TSV Schlachters, nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellenvorletzten FC Dostluk Friedrichshafen. Dort hat der Trainerwechsel zu Refik Dzaka wohl Kräfte freigesetzt. Seine Elf schaffte es, nach dem 1:0 in der 55. Minute durch den Torjäger der Gastgeber, Jonas Hermann, das Spiel noch zu drehen. Ceyhan Güler (65.) und Salih Alturan (74.) sorgten innerhalb von neun Minuten für die Entscheidung.

Die SGM Fischbach/Schnetzhausen stoppte den Aufwärtstrend des VfB Friedrichshafen II und gewann im Häfler Stadion überraschend mit 3:1. Dabei habe man auch von Fehlern der Gastgeber profitiert, sagte SGM-Abteilungsleiter Andreas Zimmer. Die zweite Mannschaft des Landesligisten glich die Gästeführung von Nico Haupter (35.) durch Valentin Marte schon drei Minuten später wieder aus. Unmittelbar vor dem Wechsel sorgte Haupter für die Führung der Häfler Spielgemeinschaft. Die Gastgeber drückten auf den Ausgleich, fingen sich jedoch in der 87. Minute nach einem Konter das entscheidende 3:1 der Gäste ein.

Yannik Glaser rettete beim FC Kosova Weingarten mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 in der Schlussminute der Partie unter Verbandsaufsicht noch einen Punkt für die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz. Auch der SV Oberteuringen brachte eine Führung beim TSV Eriskirch nicht über die Zeit. Marcel Schwarzenberger verwandelte einen Strafstoß sicher zum 1:1-Endstand (83.).