Der Mops kommt aus dem Kasperkoffer auf den Thron

Der Kasperkoffer zeigt am Sonntag, 22. Mai, umd 15 Uhr im Humboldt-Haus in Achberg das Stück „Der Mops auf dem Thron“. Seit 38 Jahren kommt Christoph Stüttgen mit seinen Handpuppen ins Allgäu und an den Bodensee. Zur Aufführung kommen Kaspermärchen aus eigener Feder – mit handgefertigten Puppen und Bühnenbildern. Das Stück ist geeignet für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, aber auch für jung gebliebene Erwachsene. Der Eintritt beträgt 4 Euro, ermäßigt 3 Euro. Veranstalter ist der Verein Soziale Skulptur im Kulturzentrum Achberg.