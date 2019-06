Der Sommer kommt so langsam auch im Allgäu an. Unter anderem sieht man das an den bunten Sommerblumen, die an allen Orten, auch in Achberg, in voller Blüte stehen. Strahlendes rot hat hier „Schwäbische Zeitung“-Leser Georg Maier festgehalten.

Er schreibt zu seinem Bild: „Blütenzauber von Mohn und Rose in einem ehemaligen Bauerngarten in Achberg.“