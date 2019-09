Die Konzertreihe „Klassischer Herbst“ in Schloss Achberg beginnt am Samstag, 5. Oktober. Bis Ende Oktober sorgen nun wieder jeden Samstag jeweils um 19 Uhr verschiedene Künstler für abwechslungsreichen Klassikgenuss. In der Reihe konzertieren insgesamt vier herausragende Kammermusikalische Ensembles im stimmungsvollen Rittersaal von Schloss Achberg. Die Konzertreihe endet mit dem Kinderkonzert „Märchen reloaded“.

Den Auftakt macht das Spangenberg-Trio (Samstag 5. Oktober, 19 Uhr, Tickets 27 Euro/19 Euro) mit Klarinette, Violoncello und Klavier. Das Aris-Quartett (Samstag, 12. Oktober, 19 Uhr, 27/19) zählt fraglos zu den jungen Himmelsstürmern im Konzertgeschehen. Das Streichquartett gab in diesem Jahr sein Debüt im Konzerthaus Wien und spielte unter anderem im Konzerthaus Berlin, der Alten Oper Frankfurt und der Liederhalle Stuttgart. Zu Gast in bedeutenden Konzertsälen weltweit sind auch die drei Brüder Georg, Florian und Christoph Eggner mit ihrem Eggner Trio (Samstag, 19. Oktober, 19 Uhr, 27 Euro/19 Euro). Gegründet 1997, gehören die drei Österreicher zu den renommierten Klaviertrios der Gegenwart, heißt es in der Vorschau des Veranstalters.

Das Klavierquartett Flex-Ensemble (Samstag, 26.Oktober, 19 Uhr, 27 /19) prägt eine hohe musikalische Qualität, eine große Spielfreude und Lust am Experimentieren sowie die Suche nach neuen Wegen der Vermittlung zwischen Musik, Musikern und Publikum.

Den Abschluss der Konzertreihe bildet das Kinderkonzert „Märchen reloaded“ (Sonnstag, 27. Oktober, 15 Uhr, 9 Euro), das die Zuhörer mit Violine, Viola, Cello und Klavier in eine Fantasiewelt entführt, in der sie Dornröschen, der Schönen und dem Biest, dem Däumling und der Kaiserin der Pagoden begegnen. Die Figuren aus Charles Perraults Märchensammlung werden in Ravels Musikstück „Ma mère l'oye“ lebendig.