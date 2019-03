Unentschieden ist am Sonntagnachmittag das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga A2 zwischen Tabellenführer SV Achberg und dem TSV Tettnang gegeben. 2:2 hieß es auf dem Sportplatz in Esseratsweiler nach 90 Minuten. Durch das zeitgleiche 1:1 des Tabellenzweiten SV Oberteuringen beim TSV Neukirch sowie den beiden Auswärtssiegen des TSV Schlachters und der Spielvereinigung Lindau ist das Gerangel um den Relegationsplatz hinter Spitzenreiter Achberg voll im Gange.

Der Spitzenreiter, der nach dem 20. Spieltag immer noch acht Punkte Vorsprung auf das Verfolgerduell aufweist, erwischte vor knapp 200 Zuschauern einen miserablen Start und lag nach einer Viertelstunde schon mit 0:2 hinten. Gleich mit der ersten gefährlichen Aktion fiel die Führung der Gäste: Der SVA bekam den Ball nicht aus dem Strafraum. Nick Feyer erkämpfte sich den Ball und passte auf den freistehenden TSV-Kapitän Jörg Dannecker, der einnetzte.

Krass auch der Abwehrfehler zum 2:0 für Tettnang: Geradezu fahrlässig ließ sich Achbergers Außenverteidiger Simon Mesmer den Ball an der Strafraumgrenze durch Nils Maurer abknöpfen. Der hatte kein Problem, SVA-Torhüter Dennis Schupp zu überwinden. Ein „katastrophales Defensivverhalten“ bescheinigte SVA-Trainer Michael Riechel seinen Mannen, die „nicht auf dem Platz präsent waren“.

Anschlusstreffer mit Köpfchen

Pech gesellte sich hinzu: Klar foulte Maurer Christoph Vogler im eigenen Strafraum und hätte durch die Aktion eigentlich die Rote Karte sehen müssen, weil er keine Chance mehr hatte, an den Ball zu kommen. Doch blieb der Schiedsrichterpfiff aus. Erst mit dem Anschlusstreffer von Peter Giraud, der bei einer verunglückten Abwehraktion von Lukas Maurer blitzschnell reagierte, in den Schuss mit dem richtigen Timing hineinsprang und mit Köpfchen den Ball ins Tettnanger Tor beförderte, hellte sich die Miene des SVA-Trainers etwas auf.

Gleich nach der Pause fiel der Ausgleichstreffer für die Achberger. Raphael Weiß foulte Mesmer am Strafraumeck, der nicht immer konsequent pfeifende Unparteiische zeigte auf den Elfmeterpunkte. Benjamin Jörg ließ sich nicht zweimal bitten und traf zum 2:2-Endstand.

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat es Oberteuringen versäumt, den Abstand zum Tabellenführer zu verkürzen und sich von den Mitkonkurrenten um Platz zwei abzusetzen. Nach dem 0:1 in Fischbach/Schnetzenhausen stand die Mannschaft von SVO-Coach Michael Krause am Sonntagnachmittag bis drei Minuten vor Spielschluss noch mit leeren Händen da. Dann traf Lukas Schmidt zum 1:1-Endstand und bewahrte den Tabellenzweiten vor einer erneuten Niederlage.

Von dem kleinen Patzer der Oberteuringer profitierten die Spielvereinigung Lindau und der TSV Schlachters. Beim knappen 1:0-Sieg gegen FC Kosova Weingarten erzielte SpVgg-Spielercoach Marco Mayer in der 75. Minute das Tor des Tages. Sein als Flanke gedachter Schuss senkte sich über den Torwart ins lange Eck. „Kosova stand sehr defensiv und hat sehr gekämpft. Wir hatten gleich zu Beginn ein paar Chancen, konnten sie aber nicht nutzen“, so Mayer. Auch der TSV Schlachters bleibt auf Erfolgskurs: Zwar gerieten die Mannen von TSV-Trainer Lukas Sonntag frühzeitig in Rückstand. Doch war einmal mehr Verlass auf Jonas Hermann. Der TSV-Stürmer, der mit 26 Toren die A2-Torjägerliste anführt, drehte die Partie für die Gäste aus dem Bayerischen noch vor dem Pausenpfiff. Timo Panowitz machte in Halbzeit zwei schließlich den Deckel drauf. Durch den Dreier konnte Schlachters nach Punkten mit dem TSV Tettnang und der SpVgg Lindau gleichziehen.