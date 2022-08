Das Potenzial des Fadens entdecken

Zwei besondere Kunst-Workshops bietet das Schloss Achberg in der nächsten Zeit an. Einerseits geht es darum, die Welt mit allen Sinnen zu riechen, schmecken und zu fühlen; andererseits können die Besucher das Potenzial eines Fadens entdecken. Das kündigt das Landratsamt Ravensburg in einer Vorschau an.

„Sinnesrausch und Gestaltwandel“ heißt es am Sonntag, 28. August, von 11 bis 14 Uhr auf Schloss Achberg. Dann können die Teilnehmer beim Landart-Projekt für Familien mit Ulrike Liebsch, durch Tasten, Riechen, Schmecken, Fühlen und Sehen die Schätze von Wald und Wiese, von Erde und Wasser entdecken. Aus ihnen gestalten sie Bilder, Objekte und Installationen. Später werden Wind und Wetter ihre Spuren daran hinterlassen und damit die Vergänglichkeit der Natur zum Ausdruck bringen. Der Kurs kostet zehn Euro pro Familie, zuzüglich Eintritt. Mitzubringen wäre Kleidung der Witterung entsprechend, Outdoor- Sitzkissen und Verpflegung.

Der Faden berührt viele Sphären: Er entwickelt, verwickelt und fesselt und kann ferne Punkte miteinander verknüpfen und Netzwerke aufbauen. Das greift Schloss Achberg begleitend zur Ausstellung „SpielArt“ auf und veranstaltet am Wochenende, Samstag, 3., und Sonntag, 4. September, von 10 bis 18 Uhr mit der Textil-Künstlerin Denise Bettelyoun ein Kunst-Workshop für Erwachsene. Dabei entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam auf spielerische Art das breitgesteckte künstlerische Potential des Fadens. Am Ende erfolgt eine Präsentation der Ergebnisse. Der Kurs kostet 130 Euro und ist geeignet ab 18 Jahren, eine Anmeldung per E-Mail an info@schloss-achberg.de ist erforderlich.