Darauf freut sich der SV Achberg in seiner ersten Bezirksligasaison

Michael Riechel brauchte es schon schwarz auf weiß, um seine Spieler zu überzeugen. Tatsächlich spielen die Fußballer aus dem 1700-Einwohner-Dorf Achberg in der kommenden Saison in der Bezirksliga – zum ersten Mal überhaupt seit der Vereinsgründung 1972. „Es hat lange gedauert, bis sie es geglaubt haben“, berichtet der Trainer des SV Achberg. „Erst als ich ihnen eine Tabelle mit allen Mannschaften, gegen die wir jetzt spielen, gezeigt habe, ist es bei einigen angekommen, was wir geschafft haben.“

Nach einer beeindruckenden Saison konnte die Mannschaft schon am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisliga A2 klarmachen – und hat dies ausgiebig gefeiert. „Wir haben zwei Wochenenden durchgemacht“, erzählt Riechel lachend. Besonderer Höhepunkt: das Meisterbaby. Noch während der Meisterfeier der Männer hatte die Geburt bei Carina Mesmer, Verteidigerin der Frauenmannschaft, die ebenfalls Meister wurde, eingesetzt. Vater Thiemo Mesmer, Kapitän und Mittelfeldspieler der zweiten Mannschaft, eilte seiner Frau direkt vom Sportheim ins Krankenhaus hinterher – in Meister-T-Shirt und mit Strohhut.

Trainer Michael Riechel denkt noch gerne an die Feier zurück, nun gilt sein Blick aber der neuen Saison. Seit der vergangenen Woche läuft die Vorbereitung auf die Herausforderung Bezirksliga und die Stimmung in der Mannschaft sei ungebrochen gut, sagt der Coach: „Wir sind heiß auf die Liga und können es kaum erwarten, dass es losgeht.“ Er wolle mit der Mannschaft die Aufstiegseuphorie mitnehmen und die Premierensaison in der Bezirksliga vor allem genießen. „Natürlich wollen wir die Klasse halten“, sagt Riechel. „Wir haben aber keinen Druck, der liegt bei den anderen.“

Nach zuletzt zehn Jahren in der Kreisliga A und den immergleichen Duellen, ist der SV Achberg gespannt auf die neuen Aufgaben. „Ich freue mich neue Plätze kennenzulernen“, sagt Riechel. „Die Derbys sind jetzt nicht mehr Schlachters oder Neukirch, sondern Kressbronn und Argental.“ Auf diese Partien fiebert der Trainer genauso hin wie auf die Begegnungen gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach, für den Riechel einst selbst aktiv war. „Das wird schon etwas Besonderes.“

Eine besondere Herausforderung wird auch die Belastung während der Saison. Bei 18 Mannschaften in der Bezirksliga warten auf den SV Achberg 34 Spiele – sechs mehr als in der zurückliegenden Kreisliga-A-Saison. „Das wird eine Hausnummer“, sagt Riechel. Das Trainerteam legt deshalb den Fokus in der Vorbereitung auf Ausdauertraining. „Man muss jetzt die Grundlagen schaffen“, sagt der Trainer. „Während der Saison gibt es dazu kaum noch Möglichkeiten.“ Eingespielt sei das Team nach nur knapp vier Wochen Sommerpause noch und große Veränderungen im Kader gibt es nicht. Zwar haben mit Jonas Hammerschmidt, Kai Helm und Philipp Mosimann drei Spieler den SVA verlassen, mit Gian-Luca Zamarco von der SG Argental kommt aber ein neuer Mann, der die Defensive stärken soll.

Vor dem ersten Pflichtspiel im Bezirkspokal gegen den SV Oberteuringen am 12. August stehen noch drei Testspiele auf dem Programm, um die nötige Form zu finden. Sollte beim Staffeltag in der kommenden Woche der vorläufige Spielplan bestätigt werden, starten die Achberger zuhause gegen Mitaufsteiger SV Bergatreute in ihre erste Bezirksligasaison. Riechel hofft dann natürlich auf einen Auftaktsieg. „Wo wir wirklich stehen, werden wir aber erst nach ein paar Wochen sehen“ , sagt er und hofft, dann wieder eine Tabelle vorzeigen zu können, um seine Spieler vom Geleisteten zu überzeugen.