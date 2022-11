Chor Da Capo präsentiert Filmmusik und mehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon der Eingangsbereich versetzte die Gäste des Konzerts am Samstagabend, den 29. Oktober in der Achberghalle nach Hollywood: ein rostiger Chevrolet Baujahr 48, ein roter Teppich, die Sterne des Walk of Fame, frisches Popcorn – die Gäste waren begeistert.

„Spiel es noch einmal, Sam“ – mit der Imitation der berühmten Szene aus Casablanca und dem gefühlvollen Klaviersolo „As Time goes by“ gelang Waltraud Herrenknecht und Dirigent Jürgen Jakob ein stimmungsvoller Einstieg in den Konzertabend.

Simone Klauder, 1. Vorstand des Vereins führte unterhaltsam mit Edgar Schmitt durch das Programm. Edgar Schmitt alias „Roy Fischer“, einen Nebendarsteller im Ruhestand mimend, plauderte aus seinen Erinnerungen in der Filmwelt und moderierte die Titel an.

Mit „Somewhere over the Rainbow“, „Moonriver“, „Beyond the Sea“ und „ What a wonderful world“ in unterschiedlichen Arrangements – mal Gesamtchor mit Piano, mal a capella oder auch mit Bandbegleitung von Thomas Kapitel am Bass und Stefan Lohr am Schlagzeug zeigte der Chor ein vielseitiges Programm. Im Hintergrund laufende Einspieler der jeweiligen Filme sorgten für das passende Kino-Feeling in der mit großen Kinoplakaten – gespendet vom Lichtspielhaus Sohler in Wangen – geschmückten Halle.

Sabine Bartl, Christine Enk, Barbara Schmidt und Susanne Eiermann interpretierten als Damenquartett „Swanee River“ und „Singing in the Rain“ – letzteres präsentiert mit einer mehr als gelungenen Step-Einlage von Simone Wenzel. Mit „When you believe“ aus „Prince of Egypt“ wurde das Publikum zur Pause an die Cocktailbar entlassen – zu einem Martini dry: geschüttelt, nicht gerührt.

„Mein Name ist Bond, James Bond“ – mit der Ansage von der dunklen Bühne holte der Chor die Aufmerksamkeit nach der Pause zurück in die Filmwelt von „007“ zu „James Bond Theme“ und „Skyfall“. Mit „Speak softly love“, „Gabriellas Song“, „My Love, my Life“ aus „Mamma Mia“, „A Million dreams“ und einem Klaviersolo aus „LaLaLand“ war für Gänsehaut-Momente gesorgt. Unterhaltung zum Schmunzeln boten der Sketch „Ohne Worte“ und „Mahnah Mahnah“ aus der Muppetshow.

So war es denn nur recht und billig, dass der Abend mit einer Oscar-Verleihung zu Ende ging: Diesen erhielt Jürgen Jakob als bester Dirigent für das Projekt „Kino für die Ohren“. Das Publikum bedankte sich mit rauschendem Applaus bei einem strahlenden Chor für den gelungenen Abend.