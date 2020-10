Bunter Herbst für Familien in Schloss Achberg

Schloss Achberg bietet Kindern und Familien in diesem Herbst drei Veranstaltungen zur aktuellen Ausstellung „Berliner Zimmer – Homecoming Artists“: eine Familienführung und zwei Kinderkunstworkshops. Für alle drei Veranstaltungen ist eine Voranmeldung nötig. Dies teilt der Kulturbetrieb des Landratsamts Ravensburg mit.

Elf zeitgenössische Künstler, die aus Oberschwaben stammen und heute in Berlin leben, sind mit ihren Werken in Schloss Achberg bis zum 25. Oktober auf Heimatbesuch. Zu sehen sind unter anderem kleine Fantasiewelten, überdimensionale Würfel und Werke aus purer Farbe. Die faszinierenden Geschichten hinter den Werken können Familien am Sonntag, 11. Oktober, von 13 bis 14.30 Uhr bei einer interaktiven Ausstellungsführung erleben.

Kinder zwischen sechs und elf Jahren, die ihren eigenen kleinen Kunstraum erfinden möchten, sind eingeladen am Sonntag, 11. Oktober, von 15.30 bis 17 Uhr im Kunstworkshop „Bunte Schachtelwelt“ eine farbenfrohe Welt im Schuhkarton zu gestalten. Die Teilnehmer betrachten gemeinsam mit einer Kunstvermittlerin die Kunstwerke in den Schlossräumen, bevor sie im Atelier aktiv werden.

Am Sonntag, 18. Oktober, von 15.30 bis 17 Uhr finden junge Besucher im Alter von 11 bis 15 Jahren im Kunstworkshop „minimize me – art in the box“ gemeinsam mit einer Kunstvermittlerin heraus, wie Künstler eine Rauminstallation entwickeln. Ihre Beobachtungen halten sie in einer Skizze fest, bevor sie im Atelier aus verschiedenen Materialien ihr eigenes kleines Kunstwerk in der Box entwerfen.

Wer die Ausstellung lieber auf eigene Faust entdecken möchte, hat mit dem Kinderkunstführer die Chance dazu: Schlossherr Ritter Benedikt führt seine kleinen Besucher von Kunstwerk zu Kunstwerk. Dabei erfahren sie spannende Geschichten, die hinter den Kunstwerken stecken und enthüllen mit abwechslungsreichen Mal- und Rätselaufgaben weitere Details. Der Kinderkunstführer ist für zwei Euro an der Schlosskasse erhältlich.

Besucher werden gebeten, die Hygienemaßnahmen und den Mindestabstand bei ihrem Besuch in Schloss Achberg zu beachten.