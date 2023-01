BMW kommt auf A 96 bei Achberg ins Schleudern

Ein Unfall eines BMW-Fahrers auf der A 96 auf Höhe Achberg hat am Freitag in fahrtrichtung München für einen Stau gesorgt. Das teilt die Polizei mit.

Demnach kam der 27-jähriger BMW-Fahrer am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und dann von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er die Mittelschutzplanke zwischen der Landesgrenze Baden-Württemberg zu Bayern und der Behelfsausfahrt Neuravensburg.

Sein 3er BMW war nicht mehr fahrbereit und musste an der Unfallstelle durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen werden. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete während der Unfallaufnahme den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Nur zur Bergung des Pkw musste die Autobahn in Fahrtrichtung München kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand dabei ein Rückstau von rund 1,5 Kilometern, der sich kurze Zeit später wieder auflöste.