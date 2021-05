Betrunkener fährt in Gegenverkehr

Ein 28-jähriger Seat-Fahrer ist am Sonntag gegen 22 Uhr auf der K2374 zwischen Isigatweiler und Esseratsweiler auf die Gegenfahrsour geraten. Dort kollidierte der Seat laut Polizeibericht mit dem Anhänger eines entgegenkommenden 29-jährigen Traktorfahrers, geriet ins Schleudern und prallte gegen den Anhänger einer weiteren entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 22-Jährigen. Alle Beteiligten bleiben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei dem 28-jährigen Unfallverursacher fest. Weil ein Alkoholtest deutlich über zwei Promille ergab, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten stellten den Führerschein des 28-Jährigen sicher und zeigen ihn nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Während am Seat Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro entstand, beziffert die Polizei diesen bei den beiden landwirtschaftlichen Anhängern auf je rund 15 000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Fahrzeuge. Die Freiwillige Feuerwehr Achberg war zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort.