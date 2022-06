Benedikt Pfersich ist nun Ehrenmitglied

Bei der ersten Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Achberg nach Corona am berichtete Kommandant Dufner von einem relativ einsatzarmen Jahr, die Einsätze bestanden hauptsächlich aus technischen Hilfeleistungen und einigen Täuschungsalarmen. Neben den üblichen Regularien wie Kassen- und Schriftführerbericht, der Wahl eines neuen Ausschusses und der Aufnahme von vier neuen Feuerwehrkameraden und einer Kameradin in die Wehr gab es auch zahlreiche Beförderungen und Ehrungen, die der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Michael Otto an die langjährigen Mitglieder der Feuerwehr übergab. Für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde das Feuerwehrdienstabzeichen in Silber an Markus Dietrich, Matthias Kaeß und Marcel Helbling überreicht, Florian Kaphanke erhielt die Bestellungsurkunde zum Fachberater Notfallseelsorge.

Michael Otto war erfreut, dass die Feuerwehren im Landkreis Ravensburg die Corona-Pandemie relativ gut überstanden hätten. Er lobte die Gründung der Jugendfeuerwehr in Achberg als Quelle für Nachwuchs in der Wehr und ging kurz auf die Lehrgangswartezeiten in der Landesfeuerwehrschule ein.

Für einen Gänsehautmoment sorgte die Verabschiedung des aus Altersgründen aus der Wehr scheidenden ehemaligen Kommandanten Benedikt Pfersich. Unter stehendem Applaus wurde er von Bürgermeister Tobias Walch zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Achberg ernannt.

Bürgermeister Walch bedankte sich abschließend bei der Wehr für die geleisteten Dienste an der Allgemeinheit und gab noch einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben, die innerhalb der Wehr anstehen. Kommandant Dufner beendete die Versammlung mit dem Wunsch nach einem coronafreien und einsatzarmen Jahr 2022