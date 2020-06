Beim Rückwärtsfahren Unfall verursacht

Beim Rückwärtsfahren auf der Landesstraße 2374 hat ein Lieferwagenfahrer einen Unfall verursacht. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 9000 Euro am Dienstagvormittag gegen 8.50 Uhr.

Der 62-jährige Fahrer eines Lieferwagens fuhr laut Polizeimeldung auf der Landesstraße in Richtung Neuravensburg und wollte in Höhe Baindt nach rechts abbiegen. Als er jedoch die Einmündung verpasste und einige Meter an ihr vorbeifuhr, habe der Mann zurückgesetzt und übersah dabei laut Polizei einen hinter ihm stehenden 48-jährigen Autofahrer. Er prallte deshalb auf den Wagen, wodurch allein an diesem Fahrzeug ein Schaden von rund 8000 Euro entstand.