Bebauungsplan „Ziegelhütte“ in der Zielgeraden

Nach den eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und Anliegern war der Entwurf des neuen Bebauungsplans (B-Plan) „Ziegelhütte“ erneut Gegenstand von Beratungen im Achberger Gemeinderat. Vor allem das Ausgleichskonzept musste „komplett neu erstellt“ werden, wie Rudolf Zahner vom Lindauer Büro Sieber in der jüngsten Sitzung erläuterte. Wie berichtet wird der alte Bebauungsplan zum vierten Mal geändert und zum dritten Mal erweitert, weil die Trautwein Industrie-Holzverpackungen GmbH auf der Wiese hinter dem Firmengebäude eine Produktions- und Lagerhalle errichten will. Als zuständige Baubehörde hat das Landratsamt (LRA) Ravensburg für die Erschließung des Baugrundstücks nun auch eine öffentliche Zufahrt verlangt.

Laut Zahner kamen nach der erfolgten Auslegung der Pläne in der Fassung vom Mai dieses Jahres die meisten Änderungswünsche vom Landratsamt. Da die Erweiterung des Gewerbegebiets östlich vom Ortseingang Esseratsweiler auf einer bislang landwirtschaftlich genutzten Fläche vorgenommen wird, seien entsprechende Ausgleichsflächen (Anm.: für das verlorengegangene Grünland etc.) auszuweisen, so der Stadtplaner und Biologe. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen in Form von Bäumen und Hecken soll es demnach im Plangebiet geben. Weil dies aber nicht ausreicht, sind auch jenseits der Landstraße auf Grundstücken der Gemeinde Pflanzmaßnahmen vorgesehen, etwa in Form von Feldhecken, wovon vor allem Vögel – zum Beispiel der Neuntöter – profitieren.

Weitere Auflagen bestehen darin, dass bei dem zu bebauenden Grundstück zum nahegelegenen Wald ein Mindestabstand von 30 Meter gewährleistet sein muss. Für die Halle selbst gilt eine Höhenbeschränkung von zehn Metern. Weitere Schutzmaßnahmen innerhalb des Plangebiets und in einem weiten Bogen drumherum betreffen den Schutz von Amphibien, die zwischen Wald und Biotop hin- und herwandern.

Befürchtungen in Sachen Lärmschutz, die Nachbarn und Anwohner in Stellungnahmen zum Bebauungsplan geäußert hatten, seien unbegründet und würden zu keiner Planänderung führen, erklärte Zahner. Die Grenzwerte würden weit unterschritten und selbst bei einer Verdoppelung der Lkw-Fahrten rund um den Betrieb keinesfalls überschritten. Die neu zu schaffende Zufahrt und die von der Wohnbebauung abgewandte Lage der neuen Halle ließen keine übermäßige Zunahme von Lärmemissionen erwarten. Zudem würden die zu erwartenden Lärmwerte im Zuge des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens nochmals geprüft, so Zauner.

Nach der einstimmigen Billigung durch den Achberger Gemeinderat kommen die geänderten Pläne nun erneut zur Auslegung – allerdings im Rahmen einer verkürzten Frist von zwei Wochen. Danach können Behörden und Träger öffentlicher Belange ebenso wie Bürger und Anrainer nochmals eine Stellungnahme abgeben.

Nach der abermaligen Abwägung im Gemeinderat kann dann die entsprechende Satzung beschlossen werden. Nach dem Bauantrag und der anschließend erfolgten Baugenehmigung könnte das Unternehmen möglicherweise schon im Frühjahr mit dem Bau der neuen Produktions- und Lagerhalle beginnen.