Ein stark alkoholisierter Mann ist am Montagabend im Pfänderweg in Achberg mit seinem Auto unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtete hatten die Beamten bei dem 47-Jährigen einen Alkoholtest gemacht, der über zwei Promille ergab. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr an.