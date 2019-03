Aus „Mündige Bürger Achberg“ wird die offene Liste „Freie Wähler“

Die Freien Wähler aus Achberg haben ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl 2019 im Rathaus Achberg eingereicht. Nachdem Klaus Wirthwein 2014 zusammen mit dem mittlerweile verstorbenen ehemaligen Grundschulleiter Eugen Stumpp mit der Liste „Mündige Bürger Achberg“ zur Gemeinderatswahl angetreten war, gründete Wirthwein für die bevorstehende Kommunalwahl 2019 die offene Liste „Freie Wähler“, heißt es in einer Pressemitteilung. Neun Kandidaten stehen auf der aktuellen Bewerberliste.

Für Initiator Klaus Wirthwein war es wichtig, ein breites Spektrum der Gemeinde auf der Kandidatenliste vertreten zu sehen, heißt es im Pressetext weiter. Dies sei gelungen. So seien Junge wie ältere Bürger sowie alteingesessene und zugezogene Neubürger auf der Liste vertreten. „Die Liste möchte die in Achberg lebendigen traditionellen Werte mit den Facetten des modernen Lebens junger Menschen und Neubürger verbinden, die bisher im Rat unterpräsentiert sind“, heißt es in der Mitteilung. Außerdem solle an der sachwerteorientierten Politik, wie sie aktuell von Klaus Wirthwein im Gemeinderat vertretenen werde, weiter angeknüpft werden.