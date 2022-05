Alles neu macht der Mai

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bestes Wanderwetter, reichlich Gäste und lachende Gesichter, wohin man blickt - da bleibt nichts zu wünschen übrig für die Sängerinnen und Sänger des Chor Da Capo Achberg, die nach zweijähriger Pause wieder am 1. Mai zum Maifest ins Schloss Achberg geladen hatten. Der Chor Da Capo und das Team um Sybille Betzold, der neuen Pächterin des Schlosscafes, bewirteten erstmals in Zusammenarbeit die Besucherinnen und Besucher. Den ganzen Tag über wurden Gegrilltes, Salate, Eis, Getränke sowie ein üppig-buntes Kuchen- und Tortenbuffet zur Stärkung angeboten. Am Ende des Tages ist man sich einig: Das hat sehr gut geklappt.

Sehr zufrieden mit dem Tagesverlauf zeigten sich auch die alten und neuen Vorstände des Chors. Nach mehr als 25 Jahren aktiver Vorstandschaft haben sich Gerlinde Bader (1. Vorstand) und Anton Wetzel (2. Vorstand) aus der Vorstandschaft verabschiedet. Bei der Generalversammlung am 27. März bedankten sich Bürgermeister Tobias Walch sowie der gesamte Chor sehr herzlich für die vielen Jahre Vereinsarbeit und ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde. Neu gewählt wurden zum 1. Vorstand Simone Klauder, zum 2. Vorstand Susanne Eiermann. Beide freuen sich, dass Gerlinde Bader als aktive Sängerin und Anton Wetzel als Beisitzer im Vorstand dem Chor erhalten bleiben, damit ist bestes Coaching für die neue Aufgabe garantiert. Denn wichtig ist alten und neuen Vorständen vor allem: Nach der langen Pause endlich wieder gemeinsam zu singen, die Chorgemeinschaft zu stärken und mit Chorleiter Jürgen Jakob neue musikalische Projekte anzugehen.

Nächste Auftritte des Chor Da Capo: 26. Juni, 18 Uhr, Konzertmuschel Uferpromenade Friedrichshafen - 24. Juli, 18 Uhr, Konzertmuschel im Schlösslepark Kressbronn - jeweils gemeinsam mit der Frauenbande Meckenbeuren. Infos: www.dacapo-achberg.de, Kontakt: vorstand@dacapo-achberg.de