„Alarmstufe grün!“ in Schloss Achberg

„Bringen Sie die Klima-Alarmstufe rot wieder auf grün zurück!“ So lautet der Auftrag an Familien mit Kindern ab etwa sechs Jahren und andere Gruppen beim Wald- und Klimaspiel „Alarmstufe grün!“. Die kostenfreie Teilnahme am rund zwei Kilometer langen Rundweg mit mobilem Klimalabor und Tablet ist am Samstag, 24. September, in Schloss Achberg möglich. Zwischen 13 und 17 Uhr ist ein Beginn ab dem Schlossgarten möglich, Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Wald- und wettertaugliche Kleidung müssen selbst mitgebracht werden. Vor Ort erhalten sie ein kleines Klimalabor auf vier Rädern und ein Tablet mit der Spielanleitung in Form einer App. Am Anfang steht eine Videobotschaft aus dem Jahr 2050: Die Klima-Alarmstufe rot wurde ausgerufen und muss im Verlauf des Rundwegs wieder auf grün zurückgebracht werden. Weitere Infos unter: www.alarmstufe-gruen.de. Foto: Schloss Achberg