Adventsbasar lockt am 1. Dezember nach Esseratsweiler

Jede Menge weihnachtliche Stimmung wird laut Vorschau am Sonntag, 1. Dezember, beim Adventsbasar in Esseratsweiler verbreitet. Die Türen der Achberghalle öffnen von 14 bis 17 Uhr. „Eine gute Gelegenheit, bei adventlichen Klängen vorweihnachtliche Stimmung einzufangen, das liebevoll gestaltete Ambiente zu genießen und sich an Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Waffeln oder Plätzchen zu erfreuen“, schreiben die Veranstalter. Es gebe ein reichhaltiges Angebot an selbst gefertigten Kostbarkeiten, kreativ geschmückten Adventskränzen oder feinen Leckereien zum Verschenken.

Der Erlös kommt der Kirchengemeinde St. Michael und St. Georg in Achberg zugute.