Achberg stellt schrittweise auf LED-Leuchten um

Nach und nach hält die energiesparende LED-Straßenbeleuchtung auch in Achberg Einzug. So sind unter anderem im neuen Wohngebiet Schmittenhalde in Esseratsweiler die modernen LED-Straßenlampen bereits im Einsatz – demnächst sollen sie auch im benachbarten Neubaugebiet Wolfsgrube installiert werden. Welches Lampenmodell dort verwendet werden soll, darüber haben die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung beraten.

Auf dem Tisch lag ein Angebot von den Lindauer Stadtwerken, die Straßenbeleuchtung für die Wolfsgrube inklusive Montage und aller Teile zum Bruttopreis von rund 9200 Euro zu installieren. Dabei würden sogenannte LED-Pilzleuchten zum Nettopreis von je 976 Euro auf den Laternenmasten montiert. Wie Bürgermeister Johannes Aschauer weiter informierte, seien die kastenförmigen LED-Leuchten, die in der Schmittenhalde verwendet wurden, um rund ein Drittel günstiger – sie kosteten lediglich 650 Euro. Die notwendige Anzahl von LED-Straßenlampen für das Gebiet Wolfsgrube, nämlich insgesamt vier, sei bei beiden Leuchtenmodellen gleich.

Nach Auffassung der Stadtwerke sei das Licht der Pilzleuchten angenehmer als das der Kastenleuchte, berichtete Aschauer. Auch bei der demnächst anstehenden Umstellung der Straßenlaternen in der Panoramastraße auf LED würde seitens der Stadtwerke die Pilzleuchte empfohlen, weil mit ihr auch bei etwas weiter auseinanderstehenden Laternenmasten die Räume besser ausgeleuchtet werden können.

Bei der anschließenden Diskussion im Ratsgremium ging es auch darum, ob bei der weiteren Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Gemeinde künftig immer derselbe Lampentyp zum Einsatz kommen soll. Gemeinderätin Anne Reischmann (Bürgerliste) hätte beispielsweise „kein Problem damit, wenn verschiedene Fabrikate verwendet“ würden. Aschauer wies darauf hin, dass nicht jede neue LED-Leuchte zum vorhandenen Laternenmast passt.

Unabhängig davon entschied sich der Rat am Ende, im Neubaugebiet Wolfsgrube die LED-Kastenleuchte montieren zu lassen – nicht nur weil es die günstigere Variante ist, sondern weil sie bereits in der Schmittenhalde verwendet wird.