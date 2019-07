Achberg erhöht Krippe- und Kindergartengebühren

Die Gemeinde Achberg erhöht die Elternbeiträge für die Krippe und die Kindergartengruppen zum neuen Kindergartenjahr. Das hat der neu konstituierte Achberger Gemeinderat in Folge der gemeinsamen Sitzung mit dem Kirchengemeinderat entschieden.

Es ist zwar nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Aber die Elternbeitragserhöhung soll nach Willen des Kirchengemeinderates wie auch des Gemeinderates die Eltern in die Pflicht nehmen, ohne ihnen allzu plötzlich ein allzu großes Loch in den Familiengeldbeutel zu reißen.

Denn schon ab dem neuen Kindergarten- und Krippenjahr sollen die Eltern mehr für einen Betreuungsplatz bezahlen wie bisher.

So beschlossen beide Gremien gemeinsam, dass im Kindergarten St. Christopherus der Elternbeitrag für die Vormittagsbetreuung des ersten Kindes von bisher 93 Euro auf 117 Euro steigt. Für das zweite Kind einer Familie von bisher 72 Euro auf 95 Euro, für das dritte Kind von 48 Euro auf 76 Euro und für das vierte Kind von 16 Euro auf 46 Euro. Bezahlten die Eltern bisher für die Betreuung ihres ersten Kindes während der verlängerten Öffnungszeiten noch 179 Euro, so werden es künftig 209 Euro sein. Für das zweite Kind steigt der Beitrag von 137 Euro auf 176 Euro, für das dritte Kind von 91 Euro auf 131 Euro und für das vierte von 32 Euro auf 76 Euro. Ähnlich ist es bei der Ganztagesbetreuung. Hier steigt der Beitrag für das erste Kind von 230 Euro auf 261 Euro, für das zweite von 177 Euro auf 225 Euro, für das dritte von 118 Euro auf 171 Euro und für das vierte von 41 Euro auf 94 Euro.

Weil sich aus den Erhöhungen des Kindergartenbeitrags auch die Erhöhung des Krippenbeitrags errechnet, bezahlen Eltern eines Kindes für die Vormittagsbetreuung künftig statt 289 Euro, 311 Euro. Für das zweite Kind der Familie bezahlen sie statt 216 Euro, 261 Euro. Für das dritte statt 146 Euro, 201 Euro und für das vierte statt 58 Euro 164 Euro. Bei den verlängerten Öffnungszeiten sind es für das erste Kind statt 420 Euro 461 Euro, für das zweite statt 313 Euro 361 Euro, für das dritte statt 212 Euro 261 Euro und für das vierte statt 84 Euro 198 Euro.

Für den Bauernhofkindergarten unterscheiden sich die Beiträge von denen der St. Christopherus-Kindergartengruppen. So kostet ab September die Betreuung statt 155 Euro für das erste Kind 184 Euro. Für das zweite statt 119 Euro 154 Euro, für das dritte statt 79 Euro 118 Euro und für das vierte statt 27 Euro 68 Euro.

„Teegeld“ kommt

Sowohl bei den Kindergartengruppen wie auch bei der Krippe kommt nochmal ein Euro hinzu. Die Räte beider Gremien einigten sich darauf das sogenannte „Teegeld“ zusammen mit dem Elternbeitrag zu erheben. Bisher bezahlten die Eltern diesen Euro, der für Getränke, Obst und Gemüse verwendet wird, an die Betreuerin. Die neue Regelung soll nun den Verwaltungsaufwand reduzieren. Mit diesen Erhöhungen übernehmen die Eltern 19 180 Euro und damit 15,85 Prozent der Kosten.

Wie bereits berichtet sind die Kosten für die drei Gruppen in den letzten Jahren immer mehr gestiegen. Und ab September kommt noch eine vierte hinzu. Diese miteingerechnet würden die Gesamtkosten für die vier Gruppen der Kindergärten St. Christopherus und des Bauernhofkindergartens in diesem Jahr 790 000 Euro betragen. Davon bezahlen die Eltern 106 000 Euro (13,4 Prozent) und die Kirche 52 000 Euro (6,6 Prozent). Hinzu kommen noch ein Landeszuschuss in Höhe von 210 000 Euro (26,6 Prozent) und 5000 Euro (0,6 Prozent) für die Kinder anderer Gemeinden. Weil die Gemeinde Achberg mit 417 000 Euro (52,8 Prozent) das meiste bezahlt, aber der Gemeindetag wiederum fordert, dass sich Eltern mit 20 Prozent und damit rund 52 000 Euro an den Kos-ten beteiligen sollten, hatte sich der Achberger Gemeinderat auf seiner vorletzten Sitzung zu einer Erhöhung der Beiträge entschlossen. Wobei er jedoch nicht die 20 Prozent fordern, sondern zwischen 15 und 16 Prozent bleiben wollte, was einer Kos-tenbeteiligung von 20 000 Euro entspricht.

Für die gemeinsame Sitzung von Gemeinderat und Kirchengemeinderat hatte deshalb die Verwaltung vier Rechenbeispiele ausgearbeitet, in denen die Art und Weise der Erhöhung variierte. Hatte der Gemeinderat schon bei der vorletzten Sitzung dazu tendiert, das gängige Rabattsys-tem zu ändern und nur noch jene Kinder einer Familie von der Preisstaffelung profitieren zu lassen, die auch tatsächlich eine Kindergartengruppe oder eine Krippe besuchen, änderte er seine Meinung während der gemeinsamen Sitzung.

Thomas Krug, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates, sprach sich für jene Variante aus, bei der die Elternbeitragsbeteiligung zwar 20 Prozent betragen hätte, für das dritte und vierte Kind aber weiterhin sehr wenig bezahlt worden wäre. Allerdings in abgeschwächter Form. Sein Ziel war, die Erhöhung nicht „so krass“ ausfallen zu lassen, sondern moderater zu halten, um „das Soziale“ nicht in den Hintergrund treten zu lassen.

Kirchengemeinderätin Martina Roth ergänzte zudem, dass es für Familien problematisch werden könne, sollten sie in eineinhalb Monaten teilweise das Vielfache vom jetzigen Beitrag bezahlen müssen. „Das ist vielleicht nicht in der Budgetplanung drin.“

Insbesondere diesem Argument konnte sich der Gemeinderat nicht verschließen. Zuvor hatte Mirjam Schweizer, Vorsitzende des Kirchengemeinderates, zudem eine Richtigstellung zu den vom Gemeinderat in früheren Sitzungen erhobenen Vorwürfen abgegeben. Demnach sei es zwar richtig, dass die Kirchengemeinde 6,6 Prozent der Gesamtkos-ten bezahle. Umgerechnet auf zwei Gruppen bezahle sie jedoch 15 Prozent der Kosten und komme damit ihren 2011 vereinbarten Verpflichtungen vertragsgemäß nach. Auch die Annahme des Gemeinderates, dass die Kirchengemeinde ihre Schlüsselzuweisungen, die sie von der Kirche für den Kindergarten erhält, nicht vollständig in ihn einfließen lasse, entkräftigte Schweizer, als sie erklärte, dass von dem Geld, das die Kirchengemeinde von der Kirche bekommt, rund 20 Prozent für die Kindergärten aufgewendet werden sollten. „In unserem Fall entsprechen die 52 000 Euro aber 32,42 Prozent. Wir in Achberg liegen mit diesem Drittel deutlich höher über den Empfehlungen der Ordinariate.“

Ebenso entpuppte sich jene Annahme, dass die Rabattregelung durch den Wechsel der Kirchengemeinde von der Ersdiözese Freiburg zur Diözese Rottenburg eingeführt wurde, als falsch. „Die Erzdiözese Freiburg rechnet seit circa zehn Jahren die Elternbeiträge nach den gleichen Beitragsempfehlungen wie die Diözese Rottenburg ab.“

Nächste Erhöhung schon geplant

Am Ende der Neuberechnungen waren sich sowohl Kirchengemeinderat wie auch Gemeinderat einig und stimmten einstimmig für die Erhöhung. Allerdings auch dafür, dass das erst die erste sein wird.

Zum Kindergartenjahr 2020/21 sollen die Elternbeiträge nochmals steigen. Dieses Mal jedoch mit einer rechtzeitigen Vorwarnung.