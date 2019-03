Achberg denkt noch nicht an die Meisterschaft

Beim traditionellen Sportlerball des SV Achberg am vergangenen Freitagabend haben die Spieler des A2-Kreisligisten ihr Bestes gegeben und bei der Bewirtung der Faschingsgäste in der Achberghalle von Esseratsweiler kräftig mitgeholfen. Nun will der SVA den Schwung aus der überaus erfolgreich gespielten Hinrunde, in welcher sich die Mannen von Trainer Michael Riechel im Spätsommer schnell an die Tabellenspitze schossen, mitnehmen und so schnell als möglich die Meisterschaft mit dem damit verbundenen Aufstieg zur Bezirksliga perfekt machen. Es wäre der größte Erfolg in der mehr als 45-jährigen Vereinsgeschichte.

Mit einem satten Zehn-Punkte-Polster auf den Zweitplatzierten TSV Tettnang zur Winterpause fuhren die Achberger vorzeitig die Herbstmeisterschaft ein und haben auf eigenem Rasen bislang keinen Punkt abgeben müssen. Sieht man von zwei 2:2-Unentschieden beim VfB Friedrichshafen und der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz sowie der 0:3-Schlappe beim Bezirksliga-Absteiger in Tettnang ab, glänzte das Team von Riechel mit teils deutlichen Siegen. „Jeder weiß, worauf wir hinarbeiten“, sagt der SVA-Coach, der warnend den Finger hebt, seiner Mannschaft vorschnell den Titelgewinn zuzuschreiben: „Die Saison ist lang. Noch ist die Meisterschaft nicht in trockenen Tüchern.“

Seit dem 10. Februar befindet sich der Kader im Training. Seit der Vorwoche ist der Nebenplatz, der über mehrere Wochen hinweg aufgrund der massiven Schneefälle unter einer dicken, weißen Schicht begraben war, wieder bespielbar. Überbrückt wurde die Durststrecke durch Zirkeltraining in der Halle, auch habe man sich zweimal beim Ligakonkurrenten TSV Schlachters auf dem Kunstrasenplatz eingemietet. „Die Vorbereitung verlief bisher nicht so optimal“, befindet Michael Riechel, der im Schnitt 25 Mann zu den Einheiten begrüßen konnte.

Klare Testspielniederlagen

Entsprechend negativ fielen die Testspiele gegen Maierhöfen/Grünenbach (1:3), den FC Isny (0:3) und die deftige 0:8-Klatsche beim TSV Eschach aus. Am Mittwochabend (19 Uhr, Isny) steht der Abschlusstest gegen den A3-Ligisten TSV Wohmbrechts auf dem Programm, bevor der SVA am kommenden Wochenende ins Trainingslager an den Chiemsee reist. Hier wollen sich Torjäger Simon Goldbrunner und dessen Nebenleute den letzten Schliff vor dem Start aus der Winterpause holen.

Der eine oder andere seiner Spieler, so Riechel, laboriert noch an kleineren Verletzungen oder an Erkältungskrankheiten. Wieder mit an Bord, nach einer längeren Kreuzbandverletzung, ist Christoph Vogler. Ansonsten verzeichnet der A2-Tabellenführer in den Wintermonaten keine Zugänge.