Achberg ändert seine Vergabekriterien für gemeindliche Bauplätze

Junge Achberger Familien sollen in der Gemeinde bleiben und in Achberg ein eigenes Zuhause finden. Deshalb hat Achberg mit der „Wolfsgrube“ und der „Gartenstraße“ zwei neue Baugebiete geschaffen, um eben dafür die Voraussetzung zu schaffen. Allerdings besagt eine neue Rechtsprechung, dass die Gemeinde nicht mehr länger ihr altes Vergabesystem anwenden darf, um gemeindliche Bauplätze zu vergeben. Mit den neuen Bauplatzvergabekriterien hat der Achberger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor den Corona Beschränkungen aber trotzdem versucht den eigenen Bürgern den Vorzug zu geben.

Der Achberger Gemeinderat hat mit den Baugebieten „Wolfsgrube“ und „Gartenstraße“ zwei neue Baugebiete geschaffen, dessen insgesamt 22 gemeindliche Baugrundstücke er am liebsten an Achberger Bürger vergeben will. Und zwar am allerliebsten an junge Achberger Familien. Mit diesen Baugebieten will die Gemeinde die Wohnmarktlage verbessern, die Schaffung von Wohneigentum fördern und den Grundschulstandort sichern. Doch weil die Baulandpreise immer mehr steigen, wird es für die Achberger zusehends schwerer Grundstücke in ihrer Heimatgemeinde zu kaufen. Und genau dem will die Gemeinde mit dem Angebot an gemeindlichen Grundstücken entgegenwirken. Im Baugebiet „Wolfsgrube“ sind dies neun und in der Gartenstraße sind es 13 von insgesamt 20 Bauplätzen. Diese gemeindeeigenen Baugrundstücke verkauft Achberg unter dem üblichen Marktpreis. Liege dieser derzeit bei weit über 200 Euro pro Quadratmeter, so „bemühen wir uns schon deutlich unter 200 Euro zu bleiben“, erklärte Bürgermeister Johannes Aschauer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Als Gegenzug dafür will die Gemeinde allerdings ein Mitspracherecht haben. Das hat sich Achberg bisher, wie übrigens andere Gemeinden in Deutschland auch, anhand eines Vergabekatalogs eingeräumt. Nachdem ein Betroffener gegen eine solche Vorgehensweise geklagt hatte, hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Gemeinden bei der Vergabe alle EU- Bürger gleich behandeln müssen. Dementsprechend hatte im September vergangenen Jahres der baden-württembergische Gemeindetag neue Handlungsrichtlinien zur Vergabepraxis aufgestellt, auf denen nun auch das neue Achberger Vergabesystem beruht. Allerdings hat der Achberger Gemeinderat sich alle Mühe gegeben, um sein altes Ziel beizubehalten und den Achbergern den Vorzug zu geben. Denn schließlich, so betonte Aschauer, stünde der Gemeinde nur sehr begrenzte Baufläche zur Verfügung. Daher werde die Gemeinde jährlich höchstens vier Baugrundstücke vergeben und die Vergabe über die Erfüllung der Kriterien und anhand eines Punktesystems regeln, das wiederum zugunsten der Achberger Bürger ausgelegt ist. Dieser Kriterienkatalog war bereits vom Gemeinderat in einer nichtöffentlichen Besprechung ausgearbeitet worden, wobei das Gremium noch einige kleinere Änderungen in der öffentlichen Sitzung vornahm, bevor er sie dann letztendlich einstimmig beschloss.

Abgesehen von verschiedenen Zugangsvoraussetzungen, in denen sich die Gemeinde etwa gegen Spekulationen absichert, richtet sich die Vergabe der Baugrundstücke nach Sozialkriterien und dem Ortsbezug. So gibt es bei den sozialen Kriterien beispielsweise mehr Punkte für Bewerber mit einem jährlichen Einkommen von weniger als 38 999 Euro und weniger mit einem solchen von mehr als 46 800 Euro. Gehörigen Punkteabzug gibt es für Kaufwillige, die bereits ein Baugrundstück, ein Haus oder eine Wohnung besitzen. Keinen Punkt bekommen solche, die alleinstehend sind. Wer Kinder hat, ist dagegen im Vorteil. Je mehr und je jünger, desto mehr Punkte gibt es. Auch wer mit Angehörigen einzieht, die eine Behinderung haben oder pflegebedürftig sind, sammelt Punkte. Insgesamt sind maximal 100 Punkte möglich. Gleiches gilt für die Ortsbezugskriterien, bei denen letztendlich die Achberger im Vorteil sind. Denn hier zählt die Dauer des ersten Wohnsitzes. Selbst wenn diese einmal unterbrochen gewesen sein sollte. Auch wer in Achberg arbeitet kann Punkte sammeln. Zum Tragen kommt auch das Engagement in Achberger Vereinen. Allerdings nur, wer in den letzten Jahren eine leitende Funktion inne hatte, aktiver Feuerwehrler oder Übungsleiter mit mindestens einer wöchentlichen Übungseinheit im Sport, der Musik, Gesang oder Kultur, ist.

„Der Ortsbezogene soll den Auswärtigen immer übertreffen können“, machte Aschauer deutlich und Ratsmitglied Gerold Nuber brachte die Zielsetzung der Vergabe auf den Punkt, als er sagte „es geht darum, dass die Achberger die Grundstücke kriegen und nicht die auswärtige Familie mit den vier Kindern.“

Auf Nachfrage der LZ sagte Aschauer, dass die Gemeinde mit der Vergabe eines Teils der insgesamt neun Bauplätze im Baugebiet Wolfsgrube demnächst beginnen wird. Bis dahin würden auch die endgültigen Quadratmeterpreise errechnet sein. Das Baugebiet Gartenstraße müsste erst noch erschlossen werden. Frühestens 2021 könne dann mit dem Verkauf begonnen werden. Von den insgesamt 20 Baugrundstücken, die das Baugebiet umfasst, gehören 13 der Gemeinde und sieben den früheren Eigentümern und damit dem privaten Grundstücksmarkt.