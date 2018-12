Zwei verlorene Punkte fürs SG-Eishockeyteam

Die Vorzeichen waren denkbar schlecht - war doch seit Wochen bekannt, dass die SG Lindenberg/Lindau 1b nur mit einer Minimalbesetzung zum wichtigen Auswärtsspiel der Eishockey-Bezirksliga beim ERC Lechbruck wird antreten können. Doch trotz aller Bemühungen vonseiten beider Vereine konnte kein geeigneter Ersatztermin gefunden werden. So musste SG-Trainer Matthias Schwarzbart mit lediglich elf Spielern plus Goalies an den Lech reisen.

Neben den Langzeitverletzten Pfeiffer und Sabautzki viel auch noch die Hälfte der Verteidiger aus. Dazu fehlte mit Zdenek Cech erneut ein Spieler von zentraler Bedeutung fürs Offensivspiel der SG. Gegner Lechbruck dagegen konnte eine mit 19 Spielern voll besetzte Bank aufbieten. Trotz aller Widrigkeiten war es laut Pressemitteilung ein kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe mit nahezu ausgeglichen verteilten Strafzeiten und lediglich zwei Toren in der regulären Spielzeit. Beide Treffer fielen im Mitteldrittel. Torschütze bei Lindenberg/Lindau, war auf Zuspiel von Marks Olesko und Michael Wellenberger, Dominik Mahren.

Die Entscheidung musste also im Penaltyschießen fallen. Hier hatte Lechbruck nach insgesamt zehn Versuchen beider Teams das glücklichere Ende für sich. Einen davon konnte Wellenberger erfolgreich für die SG Lindenberg/Lindau 1b abschließen. Markus Köpf vom Lechbrucker Team verwandelte zweimal, zusätzlich erzielte er auch noch das 1:0 für seine Mannschaft und war somit wesentlich am Erfolg des Heimteams beteiligt.

Mann des Abends aufseiten der Flößer war aber ein anderer Spieler: Lechbrucks Torhüter Patrick Dietl erwischte einen absoluten Sahnetag. Er brachte die Spieler von Trainer Schwarzbart mit zahlreichen Glanzparaden schier zur Verzweiflung. Unter anderem brachten zwei Penaltys und zwei 5:3-Überzahlsituationen keinen Torerfolg. Zweimal kratzte Dietl mit großartigen Reflexen von der Linie, als er eigentlich schon geschlagen schien.

Die Spielgemeinschaft sicherte sich einen wichtigen Punkt – und die Erkenntnis, dass die Mannschaft auch in Minimalbesetzung bei einem Meisterschaftskandidaten mithalten konnte. Das Team um SG-Kapitän Prell scheint somit gerüstet, wenn es in den drei anstehenden Heimspielen während der Weihnachtszeit darum geht, die eigenen Ambitionen auf die Play-offs deutlich zu machen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am kommenden Freitag, 21. Dezember: Um 19.30 Uhr gastieren die brandgefährlichen Eisbären aus Oberstdorf in der Lindauer Eissportarena im Eichwald.