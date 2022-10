Zwei Tage Tischtennis in Altshausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der neuen Schulsporthalle in der Ebersbacher Straße in Altshausen veranstaltet der TT Bezirk Allgäu-Bodensee die 1. Bezirksmeisterschaften für alle aktiven Erwachsenen Tischtennisspieler der Saison 2022/23. Der Durchführer des Events, die TTF Altshausen, Abteilung Tischtennis, erwartet an beiden Tagen mehr als 150 Tischtennisspieler aus dem ganzen Bezirk Allgäu-Bodensee.

Am Samstag ist die Halle mit 16 Tischen ab 13.00 Uhr geöffnet. Die Spiele der Herren D und B beginnen um 14.00 Uhr. Die Doppelwettbewerbe starten nach der Vorrunde der Einzelwettbewerbe.

Am Sonntag früh ist die Halle schon ab 8.00 Uhr geöffnet um den Teilnehmern das Einspielen zu ermöglichen. Ab 9.00 Uhr beginnt die Herrenklasse C mit dem Turnier.

Ab 12.00 Uhr steigen die Damen und die Herren der Klasse A in das Turnier ein. Einspielen ist hier ab circa 11.15. Uhr möglich. Auch hier starten die Doppelwettbewerbe nach Beendigung der Vorrunde in den Einzelwettbewerben. Die Mixed-Wettbewerbe, die alle in einer Klasse gespielt werden, folgen.

Die gesamte Ausschreibung mit den Regularien, den Klasseneinteilungen und das Anmeldeformular sind unter www.ttbezab.de/ abrufbar. Ganz wichtig und unbedingt zu beachten ist der Meldeschluss am Mittwoch den 2. November, 24.00 Uhr. Bitte per Post oder E-Mail an Chris Kratzenstein (kratzenstein@ttbw.de). Wichtig ist auch die Anmeldung mit Doppelpartner. Wer keinen Doppelpartner angibt bekommt einen Partner/in zugelost.

Die TT Abteilung der TTF Altshausen freut sich auf eine rege Beteiligung und sorgt mit ihren fleißigen Helfern für das leibliche Wohl.