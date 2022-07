Zuschauer erleben Zeitgeschichte hautnah

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dank viel ehrenamtlichen Engagements und der LEADER-Förderung in Höhe von 13000 Euro konnte das Theaterstück „Tod und Not im Westallgäu!“ initiiert und umgesetzt werden. Die Geschichte des Theaterstücks handelt von den bewegenden Ereignissen des 30jährigen Kriegs im Westallgäu und Vorarlberg. Veranstalter des Stücks war der Markt Weiler-Simmerberg, dessen Kirchplatz sich auf Grund seiner Historie und Schönheit optimal für die Aufführung eignete und daher nur wenige zusätzliche Kulissenelemente benötigte. Die historischen Kostüme konnten allesamt bei Ute Eichstätt („Dirndlkönigin“) ausgeliehen werden.

Angesichts der Disziplin und hohen Konzentration aller Beteiligten wurden Proben-Umstände wie nasses Wetter oder Belegung des Kirchplatzes durch Hochzeiten gemeistert und das Stück an sechs Abenden im Juni aufgeführt. Insgesamt 1700 Zuschauer sahen das Stück der 70 ehrenamtlichen Darsteller und hielten sich mit Lob nicht zurück – „Glückwunsch an alle Beteiligten für dieses tolle Freilichttheater!“, „Hat sich definitiv gelohnt das anzusehen!“, „Super gespielt!“, „Eine wirklich tolle Leistung!“.

Sebastian Koch, Tourismusleiter des Markt Weiler-Simmerberg, ergänzt: „Es war ein überaus erfolgreiches und großartiges Projekt. Neben der hervorragenden Inszenierung und der fantastischen Besucherresonanz ist vor allem anzumerken, dass ein schönes Miteinander bei allen Beteiligten, egal welchen Alters, bestand und es auch noch eine Nachfeier für alle geben wird, um diesen Zusammenhalt zu stärken.“

Diese Abende möglich gemacht haben neben der LEADER-Förderung der LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V. sowie den Darstellern auch die im Hintergrund ehrenamtlich arbeitenden Personen in den Bereichen Regie, Ton- und Lichttechnik, Kamera und Schnitt, Bühnenbau und viele mehr. Was Ehrenamt bewirken kann, zeichnete sich in den Aufführungen aus.

Neben des didaktischen Ansatzes, den Besuchern des Theaterstückes zeitgeschichtliche Ereignisse nahe zu bringen und etwas über die Geschichte in ihrer Region zu lehren, lebt das Theaterstück weiter und wird den Schulen als Lehrmaterial kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Ausführliche Informationen zu laufenden sowie umgesetzten Projekten der LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V. sind auf der Homepage des Vereins einsehbar www.wbf-mbh.de/projekte/