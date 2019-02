Zarewitsch Don Kosaken singen wieder in Scheidegg

Die Faszination russischer Chor- und Sologesänge versprechen die Zarewitsch Don Kosaken, die am Dienstag, 26. Februar, ab 19.30 Uhr in der St.-Gallus-Kirche in Scheidegg auftreten. Die Veranstalter versprechen grandiose Stimmgewalt von tiefschwarzen Bässen und klaren Tenören. Die Zarewitsch Don Kosaken singen orthodoxe Chor- und Sologesänge, berühmte Klosterlegenden und traditionelle russische Volksweisen. Das 1958 gegründete Ensemble hat sein Programm in Auswahl und Zusammenstellung als „Konzert in der Kirche“ ausgerichtet. Ermäßigte Vorverkaufskarten gibt es bei der Gästeinformation Scheidegg, Telefon 08381 / 89555, E-Mail info@scheidegg.de. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Foto: pr