Winterpause?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die letzte Ausstellung in 2021 in der Galerie – „Innehalten“ mit Holz- und Bronzeskulpturen von Birgit Rehfeldt – noch bis zum 28.11. gezeigt wird, beschlossen die Galeristen Tilmann Wolf und Gisela Gauder-Wolf die Wochen vor und nach Weihnachten dafür zu öffnen, dass Kinder und Jugendliche ihre Freude am Malen und Gestalten aktiv leben können. Ein Gegengewicht zum eher passiven Konsum in den Medien oder auch in einer Ausstellung.

In drei Altersgruppen gegliedert - 6 bis 9 Jahre, 10 bis 13 Jahre und 14 bis 17 Jahre zu je 5 Teilnehmern - führt der Workshop heran an eine eigenständige selbstmotivierte Gestaltungsfreude mit Pinsel, Farbe und Papier. Anleitung zum Umgang mit den Materialien hilft zum subjektiven Erfolgserlebnis. Eine „richtige“ Wiedergabe von Objekten, Personen, Tieren oder Landschaften steht nicht im Vordergrund. Viel wichtiger ist es Ideen Gestalt werden zu lassen oder auch die Ideen erst im Gestaltungsprozess zu entdecken. Der Teilnehmerbeitrag bewegt sich im Bereich der reinen Sachkosten.

Alles Nähere zum Workshop sowie das Anmeldeformular wie auch Information zur laufenden Ausstellung findet sich auf der Homepage des Vereins peregrinus e.V. www.galerie-peregrinus.de.