Wie Lebensraum aus Vorläufigkeit erwächst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vollkommenheit, die jede Kunst anstrebt, hat einen Gegenpol, der der lähmenden Wirkung der Vollkommenheit Lebenskraft verleiht. Das wurde auch in dem Gespräch spürbar, das der Galerist Tilmann Wolf mit dem Maler und Grafiker Norbert Leo Müller aus Röns bei Feldkirch führte. Müller befasst sich künstlerisch mit dem, was ihn umgibt. Die Berge des Rätikon, die Landschaft und Vegetation der umgebenden Natur wie auch im eigenen Garten oder auf Reisen. In der Ausstellung sind auch Impressionen aus den Ockerfelsen von Roussillon, am Fuße des Luberon in Südfrankreich, zu sehen.

Seine Aquarell-Malerei unterscheidet sich deutlich von dem, was üblicherweise die Aquarelltechnik prägt. Anstatt harmonisch schmeichelnd ineinanderfließenden Farben setzt er durch feine weiße Adern getrennte lebendige und doch eher monochrome Flächen, die als Gesamtheit den jeweils typischen Charakter der Pflanzen und Landschaften wiedergeben – zu jeder Jahreszeit, ob im Sommerkleid oder frisch beschneit.

Diese Malweise, dieses Gestaltungsprinzip, das noch stärker in seinen Holzschnitten hervortritt, trifft den Charakter des Dargestellten und lässt dem Betrachter dabei viel Spielraum beim Sehen. Sie verbindet die gegensätzlichen Aspekte des Sehens. Auf der einen Seite steht mit der Detailtreue der Aspekt einer exakten Wahrnehmung und auf der anderen Seite liegen mit der Art des eher flüchtigen Blicks Aspekte der intuitiven und seelenhaften Wahrnehmung. Das geschieht bei Müller ohne dabei bewusst zu verfremden oder verkrampft zu abstrahieren, ohne den Betrachter zu bevormunden oder vorsätzlich in seinen Sehgewohnheiten zu stören. Nachdem im musikalischen Teil der Vernissage ein Damen-Trio „Dona nobis pacem“ dreistimmig intoniert hatte, schloss sich für den Galeristen ein Kreis. Die Bilder lassen Raum, der trotz klarer Bildsprache bildnerisch nicht festgelegt ist und geben dem Betrachter einen Gestaltungsauftrag beim Schauen. Gemeinsam gestalten verbindet und bereichert, festlegen ohne Spielraum polarisiert.

Die Ausstellung ist geöffnet „wann immer Sie wollen“, das heißt nach telefonischem Kontakt sind Besucher willkommen wann immer die Galeristen verfügbar sind: 015776088145.