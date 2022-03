Wanderausstellung zu Albert Schweitzer nun in Lindenberg zu sehen

Die Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in Lindenberg gibt der Wanderausstellung „Albert Schweitzer – Grenzenlose Menschlichkeit im Denken und Handeln“ eine trockene und sonnengeschützte Herberge. Gerade in dieser Zeit ein Zeichen der Ehrfurcht vor dem Leben, wie mitgeteilt wird.

Uta Mayer, die 2018 das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene besuchte, fand im Pfarramt der Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken in Lindenberg bei Pfarrer Joachim Gaida den richtigen Ort, um die Wanderausstellung, die über das Leben und Wirken Albert Schweitzers informiert, zu zeigen.

Von 2. März bis 14. April ist die Ausstellung in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in Lindenberg täglich bis 18 Uhr zu besichtigen. Die Größe des neubarocken Kirchenbaus bietet viel Raum, um sich in Ruhe über Albert Schweitzer, sein Leben und sein Wirken, seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben und seine vielfältige Schaffenskraft zu informieren, heißt es.

Die 15 DIN-A-2-Tafeln wurden nun von Uta Mayer um zahlreiches Informationsmaterial der Lindauer Reise und einige ihrer Lambarene-Exponate ergänzt. „Nun hat die Wanderausstellung ein zweites Mal Wetterglück. Herzlichst danke an alle, die diese Ausstellung in Lindenbergs imposanter Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul ermöglicht haben“, freut sie sich.